Язык до войны доведёт: как ТВ отжигает и... поджигает

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Включите программу новостей: убили… ограбили… расстреляли из автомата… отжали бизнес… погибли в ДТП. Это помимо сюжетов о войне или АТО (в телевизоре путаются). Давно из эфиров исчезли хорошие новости, осталась сплошная "чернуха": убийства, грабежи, бандитские разборки…

Конечно, телеэкран — зеркало общества. И, как говорится, "нечего на зеркало пенять…". С другой стороны, телевидение оказывает огромное влияние на состояние умов — несмотря на эру интернета, именно ТВ остается для большинства главным источником информации. Благотворно ли это влияние? Очевидно — нет. Обозреть необозримое не получится, потому отметим лишь несколько моментов.

"Язык вражды"…

Этот феномен ("язык вражды") давно изучают медиаэксперты. На одном из "круглых столов" отмечали давно выявленный факт, что представители разных регионов страны относятся друг к другу, скажем так, без особой симпатии. "О, Запад есть Запад, Восток есть Восток…" — эти строки гениального Киплинга актуальны для Украины.

Предоставлено автором Коллаж

Эксперты сетовали: не обращали на это должного внимания, думали — "само пройдёт", да не прошло. Болеет того, как отметила Диана Дуцик, "мы… из-за такого равнодушия получили в свой дом войну".

Если бы только из-за равнодушия. Украинские медиа (не будем забывать, кому они принадлежат) долго вели целенаправленную работу, приучали украинцев быть врагами друг другу — и приучили. Теперь приучают быть врагами России и русских.

Во-первых, "война с Россией", "российские террористические войска", "российские боевики" и прочее. Затуманенное сознание телезрителя все это благосклонно принимает, а ведь можно было бы понять: настоящую войну с Россией не получилось бы не заметить! Но есть пояснение: война-то "гибридная"…

Во-вторых, послушные медиа всегда следуют за политиками (а должны бы их разоблачать). Вот президент Украины Петр Порошенко, обещавший закончить АТО в "часы", на четвертом году этого кровавого мероприятия заявляет, что есть "вызовы миру и стабильности" в регионе — "это факт российской агрессии, которая не прекращается ни на день, ни на минуту…".

Но если официально идет АТО, то о какой агрессии речь? А если действительно есть агрессия, почему не объявлена война? И если Киев на самом деле воюет с "российским агрессором", с армией РФ, то почему только в Донбассе, а про Крым забыл? Почему за Крым не воюют? Однако такие вопросы телезритель себе не задает: впереди еще много интересных сюжетов…

…и русский язык

Майдан и войну поддержали многие русскоязычные украинцы, о чем и организаторы политической катастрофы, поименованной "революцией достоинства", не раз с гордостью заявляли. Так, Порошенко сообщил, что "…63% украинцев, которые с оружием в руках сегодня защищают Украину от российской агрессии, являются русскоязычными".

"Их не надо защищать, они защищают Украину, они воюют против желания некоторых Советский Союз возродить", — заявил Порошенко в декабре прошлого года, выступая в Польше на конференции "Форуме лидерства". По словам украинского президента, "Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах у некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует".

Вот, оказывается, за что идёт война (или все-таки не война — АТО?). Власть (при помощи медиа) заставила украинцев воевать со своим же прошлым, с памятью о своих же родителях, дедах-прадедах. И не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и дома. Просто включите телевизор…

Отметим, что и российское "телезеркало" давно находится не в самом лучшем состоянии. Об этом в свое время исчерпывающе сказал академик Сергей Капица: "наше телевидение лишает страну разума".

Кого любить, кого ненавидеть? ТВ научит

Майданщики убеждали: дело не в языке, мы не против России, мы просто за свободу. Помните? Оказалось, что свобод особенных не завоевали (за исключением свободы проводить гей-парады в Киеве — "за это стоял Майдан"?). Оказалось, что против России (на стороне Запада)… Да и с русским языком почему-то возникает всё больше проблем.

Это неизбежно: русскоязычным сторонникам Майдана придётся осознать свою второсортность в этнократическом государстве, где национальными героями объявлены Шухевич и Бандера. А не захотят сами осознавать, так им помогут. Вот телеведущий телеканала ZIK Остап Дроздов попросил из эфира политолога Юрия Романенко, отказавшегося говорить на украинском.

Романенко вполне "за Майдан", запомнился заявлением относительно ВСУ и российских журналистов, после чего СК РФ даже возбудил дело по статье по статье "Подстрекательство к убийству, разжигание ненависти или вражды".

И вот именно с ним произошёл такой инцидент. Сам Романенко не исключает, что вся эта история в студии могла быть частью схемы, направленной на "индуцированние языкового противостояния в Украине".

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Похоже на то… Позже Остап Дроздов заявил на своей странице в Facebook, что "залогом войны в Украине являются русскоязычные люди, которые упорно игнорируют концепт единого государственного языка".

"Ваш язык делает мою страну страной русского мира. Свист пуль и канонада градов звучит вашим языком", — обратился телеведущий к русскоязычным украинцам. По его словам, языковой инцидент на украинском ТВ произошел с 25-летним опозданием, но теперь — "дамбу прорвало"…

Словом, найден универсальный "язык вражды" для постмайданной Украины. Возможно, одного только конфликта на востоке недостаточно для эффективного сокращения населения. А телевидение, конечно, поможет (и помогает уже) раздуть "из искры пламя". Для того оно теперь и существует.