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    Я тебе язык сломаю! О языковых войнах в соцсетях

    (обновлено: )9501
    В соцсетях не утихает языковой скандал. Получив истоки на просторах телевидения, этот злободневный для многих вопрос, весьма стремительно заполонил собой все без исключения СМИ. Что же думают по этому поводу сами украинцы?
    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Уже несколько украинские СМИ вовсю раздирают нешуточные "языковые войны". Все началось с примечательной эфирной истории: ведущий телеканала ZIK Остап Дроздов попросил покинуть студию украинского блогера Юрия Романенко, который не захотел переходить на украинский язык. Позже сам Дроздов, комментируя случившееся, сообщил, что произошел этот прецедент в Украине с опозданием на 25 лет… А вот блогер Романенко, решил языковой вопрос на время закрыть, о чем сообщил на своей странице в Facebook, сопроводив прощальный текст внушительной прощальной статьей.

    Смотрите также: Казус с Романенко. Украина погрузилась в языковые распри

    Однако сами украинцы останавливаться на этом не собираются. Спор Дроздов-Романенко давно перешагнул рамки этих двух фамилий, став самостоятельной и весьма горячей темой в соцсетях: "Самый быстрый и простой способ канализации протеста — обозначение условного врага. Когда враг внешний, а государство — слабо, это не опасно. Но когда враг обозначается внутри страны, а государство – слабо… то риск начала гражданской войны растет пропорционально падению экономики"; "Не все ли равно на каком языке ты говоришь, покуда являешься гражданином Украины и работаешь на благо ее?"

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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