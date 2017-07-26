Я тебе язык сломаю! О языковых войнах в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Уже несколько украинские СМИ вовсю раздирают нешуточные "языковые войны". Все началось с примечательной эфирной истории: ведущий телеканала ZIK Остап Дроздов попросил покинуть студию украинского блогера Юрия Романенко, который не захотел переходить на украинский язык. Позже сам Дроздов, комментируя случившееся, сообщил, что произошел этот прецедент в Украине с опозданием на 25 лет… А вот блогер Романенко, решил языковой вопрос на время закрыть, о чем сообщил на своей странице в Facebook, сопроводив прощальный текст внушительной прощальной статьей.

Смотрите также: Казус с Романенко. Украина погрузилась в языковые распри

Однако сами украинцы останавливаться на этом не собираются. Спор Дроздов-Романенко давно перешагнул рамки этих двух фамилий, став самостоятельной и весьма горячей темой в соцсетях: "Самый быстрый и простой способ канализации протеста — обозначение условного врага. Когда враг внешний, а государство — слабо, это не опасно. Но когда враг обозначается внутри страны, а государство – слабо… то риск начала гражданской войны растет пропорционально падению экономики"; "Не все ли равно на каком языке ты говоришь, покуда являешься гражданином Украины и работаешь на благо ее?"

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook