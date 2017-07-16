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    Аналитика и комментарии

    Пыль в глаза, лапша на уши. Минветеранов и другие министерства-лузеры

    (обновлено: )16820
    Создавая минветеранов, президент Порошенко пытается умерить недовольство возвращающихся с войны в Донбассе, считают эксперты. В то же время, для реального решения проблем ветеранов хватило бы и существующей госслужбы.
    Боец АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Украине вскоре может появиться новое министерство. Президент Петр Порошенко в ходе визита в Сумы обратился к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания Министерства ветеранов.

    Андрей Ермолаев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ермолаев: у Министерства ветеранов будет всего два пути

    По словам Порошенко, "наиболее достойные украинские воины, ветераны, должны почувствовать истинное отношение к ним украинского народа и государства". 

    При этом в Украине существует государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО, которая, однако, не может эффективно выполнять своих обязанностей — в первую очередь из-за недофинансирования. В результате многие вернувшиеся после войны на Востоке страдают от "донбасского" синдрома, справиться с которым удается далеко не всем.

    Впрочем, по мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, у инициативы Порошенко есть четкая прагматичная подоплека.

    "(Порошенко) чует, что Трамп заставит остановить войну. И солдаты начнут возвращаться с неприятными вопросами вроде "Кто зарабатывал миллиарды, когда гибли их товарищи?" или "Кто вогнал страну ценами и тарифами в нищету, прикрывая это войной?". Порошенко готовится откупаться подачками из бюджета. Циничный Бандера…", — написал эксперт на своей странице в Facebook

    Неэффективная четверка

    А как показывает опыт, создание министерства в Украине совершенно не означает реального решения проблем: примеров неэффективных ведомств, к сожалению, более чем достаточно. РИА Новости Украина обратилось к политологу, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику с просьбой составить его антирейтинг министерств в стране.

    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    На первое место эксперт поставил министерство информационной политики, которое за время своего существования практически не показало никаких позитивных результатов, считает Бортник.

    На втором месте — министерство культуры: политолог считает, что ведомство следовало бы трансформировать госслужбу.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Что, опять? Соцсети о планах Порошенко создать новое министерство

    На непочетном третьем месте в рейтинге Бортника — министерство экономики.

    "(Оно) неэффективно, ничего не производит. Достаточно какого-то профильного департамента в составе правительства и его необходимо объединять с министерством финансов. Само по себе оно (министерство) ничего не производит, никакого продукта не дает", — рассказал эксперт.

    И на четвертом месте политолог расположил министерство спорта: "вместо министерства спорта достаточно нормально работать Олимпийскому комитету, иметь департамент или службу спорта, но никак не министерство".

    "Вывеску менять не надо, лучше дать денег"

    В целом же, считает Бортник, министерство по делам ветеранов – это просто калька с опыта Соединенных Штатов Америки (в США есть подобное ведомство).

    "Это просто банальный пиар, который будет стоить нам денег. Только дело в не в том, как это называется… У нас есть государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО. Ее просто сегодня необходимо наделать более широкими полномочиями и дать денег. Потому что, если на ее базе будет создано министерство, которое также не будет иметь достаточного финансирования, полномочий, то кроме пиара и красивой вывески это ничего не даст", — уверен политолог.

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    Он добавил, что власти следовало бы вместо подобных бессмысленных действий  позаботиться о ветеранах, о членах их семей, поискать денег на реабилитационные программы.

    "Потому что 2/3 ветеранов в той или иной мере болеют "донбасским синдромом", там есть, чем заниматься", — подытожил Бортник.

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