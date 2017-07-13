Министерство ветеранов: цели, задачи

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко поручил правительству и парламенту проанализировать возможность создания в Украине Министерства в деле ветеранов. Об этом Порошенко сказал во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за волю" в Сумах.

Целесообразность появления нового министерства проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы советник вице-премьера Василий Шевченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

У вас вже є думка стосовно того, чи потрібно створювати нове міністерство?

— По-перше, чому міністерство ветеранів? Тому що в багатьох країнах, які мають успішні збройні сили, у них продовженням в цивільному житті є міністерство ветеранів. Тому що фактично після завершення служби в збройних силах ветерани — це найбільше надбання. В даному випадку зараз українського народу, це люди, які мають досвід бойових дій, які є унікальними і берегти їх потрібно усіма зусиллями. Тобто одна складова і, відповідно, друга складова — те, що нинішня ситуація, яка стосується ветеранів, вона фактично копійована в попередньої держави і вона відрізняється невеликою увагою до ветеранів мається на увазі. Коли ви подивитесь пільги, ви знайдете там учасників японської війни, які отримують путівки безкоштовно чи безкоштовно першочергово із поза черговиків. Тобто там уже ситуація була погано сформована і доведена до абсурду, як і відношення до воюючої людини, до солдата в цій країні. Тепер чому це необхідно? Тому що форма соціального захисту військовослужбовцям ми дали на підставі цих пільг і, відповідно, це все повинно працювати в межах соціального забезпечення. А у нас соціальне забезпечення децентралізоване і виходить, що здійснювати загальну політику в цьому напрямку обов'язково повинен орган, який здійснює всі представництва на місцях. Мало того, там використовується система така, як превентивна система соціального захисту. Тобто є куратор, який відповідає за учасників, наприклад, бойових дій і потім він самостійно забезпечує. Що вам необхідно? Необхідна робота. Ми допомагаємо вам з роботою. Що вам необхідно? Необхідна, наприклад, допомога сім'ї в складний період. Допомагаємо в складний період. З житлом? З житлом. Тобто всі питання сконцентровані на кураторі і людина не стоїть, не принижується, як це зараз відбувається в нинішній ситуації в управлінні соціального захисту, потім плює, потім таким же чином вона формує своє відношення до державних органів.

kmu.gov.ua Василий Шевченко. Архивное фото

Неможливо навести лад за допомогою цих органів соцзахисту, які в нас є, наприклад, приділити більше уваги Мінсоцполітики?

— Фактично на кожному засіданні уряду, коли ми дивимось, є питання оборони, а як ми з вами говорили, що питання збереження цього ветеранського середовища в стані патріотичному, в стані, спроможному продовжувати свою боротьбу в тому числі зі змінами, можна зробити тільки таким чином, якщо ви, приймаючи будь-яке рішення уряду, маєте людину, яка відслідковує всі ці питання. У нас вже довгий час це представляє, наприклад, міністр соцполітики, служба у справах ветеранів. Але на Мінсоцполітики навантаження. От ми кажемо, субсидії, пенсійна реформа — питання, які пов'язані з внутрішньо переміщеними особами, питання, які пов'язані зі зміною ситуації, прийняття прожиткового рівня, там дуже багато питань. А це питання важливе. Воно потребує присутності якраз представника на уряді, який буде у всіх рішеннях уряду говорити, яка у нас є проблема і ця проблема не тільки ветеранського середовища, як ми вже говорили, а це питання і, в тому числі, безпеки. В багатьох країнах, в тому числі, тих же США, перебудова соціальної сфери, якраз питання реабілітації кардинально змінились, коли цим рухом зайнялись ветерани, тому що це активні люди. Це люди, які готові змінювати країну. Це люди, які ненавидять будь-які форми зловживань, тобто які бачать світ зовсім іншим, справедливим і вони його змінюють. Тому потім це накладається і на цивільне середовище. Потім навіть в процесі децентралізації той досвід, який може бути отриманий, він може бути імплементований якраз в новостворені громади, де також бажано використовувати превентивну систему соціальної допомоги, соціальної профілактики, тому що допомога наступає потім, спочатку профілактика. І ясно, що ця система більш зрозуміла буде з позиції керованості. Мало того, це дасть можливість активно співпрацювати з ветеранським рухом, який також на сьогоднішній день достатньо є розбалансованим і цей ветеранський рух також повинен бути навколо цього міністерства згуртований. Збиратись, інформувати в організації загальнодержавні, які також будуть частиною цього руху. Тому ці дві складові, які на сьогоднішній день, я вважаю, це надзвичайно важливо, тому що у випадку загострення ситуацій, будь-яких бойових дій найдорожче — це навіть не техніка. Найдорожче — це люди і людей ми обов'язково повинні зберігати, готувати. Знову ж таки, співпрацюючи з цим міністерством, міністерство зможе втілювати і політику, політику загальну, яка стосується підтримки держави, єдності держави, тобто як форма зворотних дій, в деяких випадках, наприклад, хотів би відмітити, наприклад, коли приймається рішення в тих же США про бойові дії, то це рішення приймає, в тому числі, представник громадської організації ветеранів.

Читайте также: Каста неприкасаемых. Удостоверение АТО — прикрытие для преступления

На вашу думку, які шанси, що уряд та парламент підтримають цю ініціативу?

— Я думаю, що в даному випадку президент, коли говорить про необхідність створення, то вже, як мінімум, апаратом добре проаналізовано ситуацію, вивчено. І я думаю, що шанси достатньо великі.

Ранее военный эксперт, полковник запала Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что все контрактники обязаны пройти шестимесячную службу в зоне АТО, потому со срочниками с первого дня проводятся работы, чтобы уговорить их подписать контракт.