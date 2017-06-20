Сюда не ходи. "Черный список" сайтов от Стеця

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Черный список" сайтов

В Украине могут запретить 20 интернет-изданий. В понедельник, 19 июня, Мининформполитики таки опубликовало "черный список" сайтов для запрета.

По словам чиновников, сайты содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности государства или же содержит запрещенную законом коммунистическую пропаганду.

Список вредоносных ресурсов уже одобрили в экспертном совете при Мининформполитики и передали в Службу безопасности Украины. Его также должны рассмотреть на заседании СНБО. Но окончательное решение о запрете примет суд.

"Мы подали в СБУ и СНБО, сайтов, к которым, как мы считаем, должен быть закрыт доступ в Украине. Там нет ни "Яндекса", ни "ВКонтакте", ни "Одноклассников". Но есть "Малоросия", "Новороссия" и так далее. Это сайты, которые, по нашему мнению и мнению экспертного совета при министерстве, вредят Украине больше, чем "Яндекс"", — сказал министр Юрий Стець на пресс-конференции в Киеве.

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По словам его заместителя Дмитрия Золотухина, методика выявления антиукраинских ресурсов уже разработана. В частности, была создана рабочая группа для мониторинга и анализа контента.

"Наработанный рабочей группой при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина и рассмотренный Экспертным советом при ведомстве, передан в СБУ", – говорится в пояснении к документу.

В "черный список" вошли: "Русская весна" (rusvesna.su), "RusNext" (rusnext.ru), "Агентство новостей Харькова" (nahnews.org), "Луганский информационный центр" (lug-info.com), "Novorossia Today" (novorossia.today), "Комитет спасення Украины" (comitet.su), "Новоросс.инфо" (novoross.info), "Антимайдан" (antimaydan.info), "Политнавигатор" (www.politnavigator.net), "True! Правда!" (freedom.kiev.ua), "За СССР!" (www.zasssr.info), "Луганск онлайн" (on-line.lg.ua), "Портал русского народа Крыма" (www.ruscrimea.ru), "Крымская правда" (c-pravda.ru), сайты информагентств "Новостной фронт" (news-front.info), "Новороссия" (www.novorosinform.org), "Антифашист" (antifashist.com), информационно-аналитический изданий "Одна Родина" (odnarodyna.org), "Русская правда" (ruspravda.info), телерадиокомпании "Крым" (1tvcrimea.ru).

Документ доступен на сайте министерства (см. здесь).

Кроме того, в списке к характеристике каждого ресурса прилагается статистика его посещаемости и приводятся цитаты с сайта в качестве примеров нарушений.

Популярность у сайтов очень разная – их месячная посещаемость колеблется от 3,5 тысяч до более 24 млн заходов.

Примечательно, что на первом месте в списке – сайт "Русская весна", посещаемость которого в месяц уже достигла 24 млн 230 тысяч просмотров. Интернет-изданию вменяют разжигание межнациональной и межэтнической розни.

Изданию "Антифашист" также вменяют разжигание межнациональной и межэтнической розни, а также нарушение территориальной целостности Украины. Однако не совсем понятно, почему в качестве примера нарушений приводится именно цитата бывшего премьера Николая Азарова: "Чем быстрее люди, в том числе, из Херсонской области, поймут, что украинцам необходимо решительно начинать бороться с киевским режимом, тем быстрее они выйдут из этого катастрофического положения".

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При этом в соответствии с законами Украины "О телевидении и радиовещании" и "О печатных средствах массовой информации" журналисты не несут ответственности за представленную информацию, если она является дословным цитированием заявлений и выступлений должностных лиц, народных депутатов, кандидатов на выборах; если она является дословным воспроизведением материалов, распространенных другим средством массовой информации или информационным агентством, со ссылкой на него.

В то же время интернет-изданию "За СССР!" (www.zasssr.info) приписывают нарушение законодательства о декоммунизации, а изданиям "Русская правда" (ruspravda.info), телерадиокомпании "Крым" (1tvcrimea.ru), "Крымская правда" (c-pravda.ru), "Луганск онлайн" (on-line.lg.ua), "Портал русского народа Крыма" (www.ruscrimea.ru) – нарушение территориальной целостности Украины.

Под грифом "секретно"

Напомним, еще 2 марта 2017 года министр Юрий Стець поручил составить список сайтов для закрытия, угрожающих информбезопасности. В качестве примера он тогда привел сайт "Русская весна". Он подчеркивал, что список сначала согласуют с СБУ, а затем собранные материалы передадут в суд для принятия решения.

В апреле заместитель министра Дмитрий Золотухин говорил, что в списке сайтов для закрытия якобы уже есть сотни ресурсов, которые представляют угрозу. Однако названия сайтов и их точное количество не разглашались.

"То есть списки уже есть… я не буду разглашать количество таких сайтов, дело идет на сотни таких сайтов, то есть направили очень много информации, но не факт, что там везде есть основания (для закрытия, – ред.). Поэтому мы сейчас тщательно анализируем эту информацию, потому что есть определенные пробелы в украинском законодательстве, в механизме его имплементации. И мы сейчас хотим очень тщательно подойти к анализу того, что есть. Непосредственно названия сайтов не разглашаем для того, чтобы не вызвать истерии и спекуляции на этом со стороны, в том числе пророссийских СМИ", – заявлял Золотухин.

В конце мая Мининформполитики таки передало СБУ список из 20 сайтов для запрета.

"Уже СБУ в рамках своей компетенции будет определять, действительно подпадают эти тексты под признаки уголовных статей", — отмечал Золотухин.

По словам министра Юрия Стеця, ресурсы не менее вредят государству, чем те, которые уже заблокировали, но почему они до сих пор работают, он не знает.

Только начало?

Тем временем, источники "Вестей" в Мининформполитики сообщают, что это еще не все и в ближайшее время готовится еще несколько списков.

"Будут и еще списки сайтов — вторая, и третья подача. Их список готовится в секретной обстановке, что там, сказать пока сложно", - пишет издание.

По материалам из открытых источников интернет