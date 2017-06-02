Совбез ООН расширил санкционный список в отношении КНДР

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении Северной Кореии (КНДР). Соответствующая резолюция, подготовленная США, была принята единогласно в пятницу.

Документ включает в санкционный список СБ ООН ряд организаций и частных лиц, которые, по мнению авторов документа, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.

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Накануне сообщалось, что США ввели новые санкции в отношении граждан РФ и Северной Кореи.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.