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    Совбез ООН расширил санкционный список в отношении КНДР

    (обновлено: )15
    Документ включает в санкционный список Совета безопасности ООН ряд организаций и частных лиц, которые причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении Северной Кореии (КНДР). Соответствующая резолюция, подготовленная США, была принята единогласно в пятницу.

    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day
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    Документ включает в санкционный список СБ ООН ряд организаций и частных лиц, которые, по мнению авторов документа, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.

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    Накануне сообщалось, что США ввели новые санкции в отношении граждан РФ и Северной Кореи.

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. 

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