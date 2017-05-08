Не идеализируйте. Политологи о последствиях выборов во Франции на Украину

РИА Новости Украина

Пока Франция ожидает официальных итогов президентских выборов, многие в Украине задаются вопросом, как новый глава французского государства повлияет на отношения с Украиной. У политических экспертов на этот счет — свое мнение.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен: на самом деле, для Украины нет особой разницы, победит Макрон или Ле Пен.

"Киев давно уже не в повестке Парижа. Особенно — после того, как там поняли, что Минские соглашения Порошенко выполнять не намерен", — отметил аналитик на своей странице в Facebook.

"Мир не украиноцентричен"

Пора прекратить жить в иллюзии украиноцентричного мира, подчеркивает политический эксперт Сергей Быков.

"Выборы Президента США были яркой иллюстрацией того, что эффективный президент всегда отстаивает интересы собственного государства, а не какого-то другого", — сообщил он.

Президент Франции, вне зависимости от того, победит Макрон или Ле Пен, в своей внешней политике будет исходить из интересов Франции, а не Украины, России или Лесото, продолжил политолог.

"Должны смириться. Мир не украиноцентричен. Мы ничем не лучше и не хуже других стран, просто государственные деятели должны быть государственниками, а не "хапугами", как часто бывает в Украине", — заявил Быков.

"Отношения двух стран ухудшатся"

А еще раньше политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что кто бы ни победил на выборах президента Франции, отношения между Украиной и Францией ухудшатся — уже не будут столь дружественными, близкими, какими они были раньше.

"Тому есть несколько причин. Первая: французы разочаровались в принципе в курсе Олланда в отношении Украины и России. Разочаровались в его подходе и его действиях в рамках Нормандской четверки, минских соглашений", – сообщил эксперт.

Кроме того, французы в своей массе, 60-70%, выступают против безвизового режима для Украины, потому что для французов это означает дополнительные миграционные риски, отметил политолог.