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    Не идеализируйте. Политологи о последствиях выборов во Франции на Украину

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    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (194)

    (обновлено: )13030
    Выбор французов особо не повлияет на Украину: наша страна уже давно не в повестке дня официального Парижа, более того, стоит прекратить жить в иллюзии украиноцентричного мира, отмечают политические эксперты.
    Города мира. Париж
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    РИА Новости Украина

    Пока Франция ожидает официальных итогов президентских выборов, многие в Украине задаются вопросом, как новый глава французского государства повлияет на отношения с Украиной. У политических экспертов на этот счет — свое мнение.

    Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен: на самом деле, для Украины нет особой разницы, победит Макрон или Ле Пен.

    "Киев давно уже не в повестке Парижа. Особенно — после того, как там поняли, что Минские соглашения Порошенко выполнять не намерен", — отметил аналитик на своей странице в Facebook.

    "Мир не украиноцентричен"

    Пора прекратить жить в иллюзии украиноцентричного мира, подчеркивает политический эксперт Сергей Быков.

    "Выборы Президента США были яркой иллюстрацией того, что эффективный президент всегда отстаивает интересы собственного государства, а не какого-то другого", — сообщил он.

    Президент Франции, вне зависимости от того, победит Макрон или Ле Пен, в своей внешней политике будет исходить из интересов Франции, а не Украины, России или Лесото, продолжил политолог.

    "Должны смириться. Мир не украиноцентричен. Мы ничем не лучше и не хуже других стран, просто государственные деятели должны быть государственниками, а не "хапугами", как часто бывает в Украине", — заявил Быков.

    Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Отношения двух стран ухудшатся"

    А еще раньше политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что кто бы ни победил на выборах президента Франции, отношения между Украиной и Францией ухудшатся — уже не будут столь дружественными, близкими, какими они были раньше.

    "Тому есть  несколько причин. Первая: французы разочаровались в принципе в курсе Олланда в отношении Украины и России. Разочаровались в его подходе и его действиях в рамках Нормандской четверки, минских соглашений", – сообщил эксперт.

    Кроме того, французы в своей массе, 60-70%, выступают против безвизового режима для Украины, потому что для французов это означает дополнительные миграционные риски, отметил политолог.

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