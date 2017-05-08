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    Порошенко пригласил Макрона в Украину

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (189)

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    По словам президента Украины Петра Порошенко, выигрыш Макрона - свидетельство победы программы прогрессивной Европы свободы над альтернативной Европой национализма.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина.  Президент Украины Петр Порошенко направил письмо Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его с избранием на пост президента и пригласил посетить Украину с визитом.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В Украине вдохновенно наблюдали за Вашей блестящей кампанией. (…) Выбор французского народа — это яркое свидетельство победы программы прогрессивной Европы свободы над альтернативной Европой национализма", — цитирует пресс-служба Порошенко.

    Президент заверил Макрона, что на этом пути Украина всегда будет надежным партнером Франции и выразил отдельную благодарность Эммануэлю Макрону за его личную бескомпромиссную поддержку Украины в "условиях продолжающейся российской агрессии".

    "Ваша позиция во время избирательной кампании дает уверенность, что с Вашей победой Украина получила надежного союзника и в Нормандском формате, и в ее усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявил Порошенко.

    Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

    По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.

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    РЛидер Нацфронта уже признала поражение и поздравила Макрона с победой.

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