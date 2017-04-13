Исследование: в Украине преимущественно страдающее население

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина вошла в тройку стран, которые являются самыми несчастными в мире. Опережают ее только Гаити и Южный Судан. Таковы данные исследования центра изучения общественного мнения Института Гэллапа (США).

Шкала оценок такова: людей спрашивают как они оценивают свою жизнь по десятибальной шкале сейчас и в будущем. Тех, для кого "жизнь неплоха" (оценка 7 и выше), а будет хороша или отлична (оценка 8 и выше), относят к процветающим. Таковых по Украине всего 9%.

Тех, у кого взгляды на жизнь и свои перспективы не такие позитивные, относят к "испытывающим трудности". В такие попали 50% опрошенных украинцев.

Тех, кто свою жизнь и свои перспективы оценивает на четверку по десятибальной шкале или ниже, относят к "страдающим", и вот именно таких в Украине 41%.

Неудивительно, что все три страны находятся внизу составляемого ООН международном Рейтинге счастья, в котором Украина расположилась на 132 месте, Гаити — на 145-м, Южный Судан — на 147-м.

В Институте Гэллапа отмечают, что продолжающийся конфликт на востоке Украины еще больше навредил и без того низкому экономическому росту в стране. Подавляющее большинство украинцев (57%) считают, что их материальное благосостояние ухудшается. Почти половина украинцев (46%) говорят, что в прошлом году у них не хватало денег на продукты питания для себя или своих семей — это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в Украине и один из самых высоких во всей Европе.

Страдают от неопределенности

Такой большой процент несчастных в Украине связан не только с материальным положением, считает социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Еременко, Ольга Балакирева.

"Бедность, безусловно вносит свой вклад, но если мы говорим об Украине, то население сегодня страдает и несчастно от той неопределенности, которая происходит в глобальном измерении. Это неопределенность в отношении будущего страны, соответственно, будущего себя, своей семьи, насколько мы будем в безопасности, что самое главное. По нашим данным, один из важных сегодня рисков и страхов — это боязнь того, что война может распространиться и на другую территорию. Сегодня не все это высказывают, но, если об этом спрашивать, об этом говорят практически все", - сказала Балакирева на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

И, безусловно, это влияет на настроения в обществе, подчеркивает социолог.

"Сегодня активная часть молодежи "голосует ногами", топая в другую сторону от нашей территории — нет не только уверенности в завтрашнем дне с точки зрения безопасности, но и с точки зрения самореализации и возможности обеспечить себя и своих будущих детей. Реализовать себя не только в плане зарабатывания денег, но и в плане того, что то образование, которое ты получил, будет реализовано, что ты сможешь удовлетворять хобби, полноценно проводить досуг, что ты будешь жить в нормальных условиях и тебя будут уважать как личность. Вот все эти факторы вместе сегодня очень критичны в Украине, и я думаю, что это частично объясняет эти настроения", — пояснила Балакирева.

Страдают от беспомощности

По мнению заведующей отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмилы Черенько, наиболее несчастны те люди, которые строят очень совершенную модель счастья.

"Реальная жизнь никогда не приближается такой идеализированной модели. Может, мы действительно очень требовательны не столько к себе, сколько к другим, внешним условиям — к тем, кого мы выдвигаем. В Украине остается очень большой процент людей, и это наследие Советского Союза, которые всю ответственность за свою жизнь перекладывают на государство", - констатирует Черенько.

Социологи связывают такое большое количество не желающих брать ответственность на себя с отсутствием механизмов, позволяющих гражданам влиять на принятие решений на государственном уровне.

"То, что мы называем гражданское общество. Но не то, что они имеют свой голос, что у нас состоялось. А гражданское общество в контексте того, что они являются субъектом принятия решения и субъектом отстранения от власти тех, кто сегодня злоупотребляет этой властью — вот этого не состоялось в Украине. Поэтому перекладывание ответственности на государство — это, скорее, элемент беспомощности на сегодняшний день. Это не совсем патернализм, а имеет и другие составляющие. И нам, конечно, нужно еще два-три десятилетия, чтобы это немногим образом изменить", - считает Балакирева.

Страдают от коррупции

Среди всевозможных факторов, таких как уровень благосостояния, продолжительность жизни, наличия гражданских свобод и так далее, в индексе счастья еще высчитывается очень важный и актуальный для Украины показатель, как уровень коррупции.

"Коррупция в Украине одна из самых болезненных и актуальных тем, и тут в рейтингах мы стоим на первом месте. И, конечно, население это видит. И именно коррупция убирает возможности у населения своим трудом добиться хороших результатов в своей жизни. Главная причина нашей бедности не в патернализме, а в том, что люди не видят возможности самореализации из-за огромной коррупции, существующей в нашем обществе. И именно коррупция существенно снизила наш рейтинг, и мы находимся в самых несчастных странах", — говорит научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк.

В институте Гэллапа отмечают, что оценка низкого уровня жизни будет улучшаться только после окончания конфликтов, при условии роста ВВП и эффективного государственного управления, направленного на улучшение жизни и материального благополучия каждого гражданина.