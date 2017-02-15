Черенько: бедность населения Украины снизится до 42% в 2017 году

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    (обновлено: )31002
    Решение о повышении "минималки" необходимо было принимать давно, но "сильным мира сего" выгодна модель украинской экономики с дешевой рабочей силой, что привело к бедности работающих, заявила завотделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАНУ Людмила Черенько.
    РИА Новости Украина, youtube

    "Необходимость повышения минимальной зарплаты назревала еще с 90-х годов, и, когда мы в начале 2000-х имели первые признаки оздоровления экономики, начинать надо было уже тогда. Но всем было выгодно сохранять модель дешевой рабочей силы. Лобби предпринимателей в парламенте всегда присутствует", — отметила Черенько.

    Людмила Черенько
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Теперь "минималку повысили", но о каких-либо реальных последствиях для экономики пока говорить рано. По словам эксперта, по просьбе Минсоцполитики был сделан прогноз — как повлияет повышение минимальной зарплаты на ситуацию с бедностью в стране. 

    При работе над этим прогнозом специалисты изменили только одну составляющую (уровень минимальной зарплаты).

    Черенько напомнила, что в Украине в 2015 году, по сравнению с 2014-м, бедность — по фактическому прожиточному минимуму — выросла в два раза, с 29% до 58%. В 2016 году произошел перелом ситуации: уровень бедности незначительно, но снизился — с 58% до 56%. Согласно прогнозу, по итогам 2017 года это уже будет 42%.

    Напомним, повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

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