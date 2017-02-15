Черенько: бедность населения Украины снизится до 42% в 2017 году

"Необходимость повышения минимальной зарплаты назревала еще с 90-х годов, и, когда мы в начале 2000-х имели первые признаки оздоровления экономики, начинать надо было уже тогда. Но всем было выгодно сохранять модель дешевой рабочей силы. Лобби предпринимателей в парламенте всегда присутствует", — отметила Черенько.

Теперь "минималку повысили", но о каких-либо реальных последствиях для экономики пока говорить рано. По словам эксперта, по просьбе Минсоцполитики был сделан прогноз — как повлияет повышение минимальной зарплаты на ситуацию с бедностью в стране.

При работе над этим прогнозом специалисты изменили только одну составляющую (уровень минимальной зарплаты).

Черенько напомнила, что в Украине в 2015 году, по сравнению с 2014-м, бедность — по фактическому прожиточному минимуму — выросла в два раза, с 29% до 58%. В 2016 году произошел перелом ситуации: уровень бедности незначительно, но снизился — с 58% до 56%. Согласно прогнозу, по итогам 2017 года это уже будет 42%.

Напомним, повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.