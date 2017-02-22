Три года назад. Смена власти в Украине 22 февраля 2014 года

РИА Новости Украина

22 февраля 2014 года в Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота.

Ниже приводится историческая справка.

21 ноября 2013 года правительство Украины приостановило процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС с целью более детального изучения и проработки комплекса мер. Кабмин мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. Это решение вызвало волну недовольства, а в соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста.

В частности, известный украинский журналист и блогер Мустафа Найем призвал в Facebook выйти на Майдан в знак протеста против остановки евроинтеграции Украины. "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей"?— писал он.

Вечером на Майдане в центре Киева собрались около двух тысяч человек. Изначально акции протеста проходили спокойно: на Майдане и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем).

Однако ситуация изменилась 24 ноября, когда на Европейской площади собралось до 30 тысяч человек, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию Кабмина и попыталась приблизиться к входу, который был оцеплен бойцами "Беркута". Со стороны митингующих в направлении Кабмина полетели дымовые шашки, применили слезоточивый газ.

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Правоохранители в ответ тоже применили дубинки и слезоточивый газ.

28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе (Литва) прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы, но позже отпустили. По данным медиков, пострадали 35 человек. Представители стран Запада осудили жесткие действия правоохранительных органов.

После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. На фоне принятого 16 января 2014 года парламентом пакета законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, Евромайдан перерос в ожесточенные столкновения с милицией. Предпринимались попытки захвата обладминистраций в нескольких регионах на западе Украины, а также админзданий в центральных и южных регионах страны.

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22 января 2014 года появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив Конституцию 2004 года. Тогда агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту, радикалы ворвались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые тогда применили огнестрельное оружие.

По официальной статистике Минздрава Украины (на апрель 2014 года), в результате беспорядков погибли 105 человек (из них – 94 человека во время стычек по улице Институтской в центре Киева 20 февраля 2014 года). По данным КГГА, число пострадавших во время февральских массовых акций протеста в Киеве превысило 1,9 тысячи человек.

Кровавые столкновения в центре Киева. 20 февраля 2014 года

21 февраля 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также он призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.

В тот же день Янукович и оппозиция при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании кризиса. В частности, документ состоял из таких пунктов: в течение 48 часов после подписания соглашения принятие, подписание и обнародоване специального закона, который восстановит действие Конституции 2004 года; создание коалиции и формирования правительства национального единства в течение 10 дней; Конституционная реформа, которая уравновесит полномочия президента, правительства и парламента, и будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 года; президентские выборы сразу после принятия новой Конституции, но не позднее декабря 2014 года; власть не будет вводить чрезвычайное положение. Власть и оппозиция воздержатся от применения силовых мер.

22 февраля Рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.

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23 февраля постановлением ВР исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.

27 февраля парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", а премьером стал Арсений Яценюк.

28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.

25 мая 2014 года в Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% избирателей.

Однако ряд регионов на юго-востоке Украины не признал легитимность новых властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская "народные республики" объявили о своей независимости.

Крым также не признал легитимность новой украинской власти. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ.

16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины.

18 марта был подписан соответствующий договор с Россией.