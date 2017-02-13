Националисты пошли друг против друга. Об избиении Заверухи и ее бойфренда

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В воскресенье в Киеве парня подозреваемой в вооруженном нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров Виты Заверухи Олеся Черняка избили побратимы из организации "С14". Досталось и самой Заверухе. Причиной стала обида за то, что после освобождения из Лукьяновского СИЗО Заверуха к их заслугам по ее освобождению приписала еще массу людей, а Черняк и вовсе отвернулся от вчерашних друзей.

Шерше ля фам

Инцидент произошел в воскресенье, 12 января, в Киеве. Как рассказал о произошедшем Олесь Черняк, они пришли на Образовательную Ассамблею, выпили чай, а потом их позвали на улицу. Там, по утверждению пострадавшего, на него набросились трое. Они же ударили и Виту.

По его словам, конфликт возник из-за текста благодарности Заверухи тем, кто помогал в ее освобождении из тюрьмы.

"С14" пытались использовать и управлять моей девушкой Витой Заверухой. Пытались приписать себе заслуги, к которым они не имеют отношения, и хотели убрать из текста благодарности имена некоторых из тех, кто помогал в освобождении Виты", — утверждает Черняк.

По мнению Черняка, это было коллективное решение руководства "С14" – провести воспитательную работу с теми, кто с ними не согласен.

Вита Заверуха, из-за которой и разгорелся весь сыр бор, была немногословна.

"Да, была драка. Да, нас избили. Меня не сильно, я девушка, мне сильно и не нужно. Били моего мужа, пытаясь запугать меня и заставить выполнять их указания, которые противоречат моральным понятием — управлять человеком в личной жизни. Им не понравилось, что мы им мало написали благодарности в посте. Мене бить не хотели, я сама влезла в драку, а кое-кто нервный "прописал" меня", — отметила Заверуха.

Милые бранятся…

Один из участников конфликта, о котором упоминал сожитель Заверухи, Сергей Бондар, в недавнем прошлом — сотрудник МВД, уволенный из Нацгвардии, продолжил свой боевой путь в батальоне "Гарпун", а ныне является активистом "С14" уверяет, что трое на одного не нападали, а Виту вообще пальцем не тронули. Черняк дрался один на один.

В "С14" тоже рассказывают о том, что в конфликте Заверуха не участвовала, что ссадина на лбу у нее появилась через час и, как они считают, по вине бойфренда, который, убегая с месте инцидента, схватил ее за руку и потянул за собой, а она была в неудобной обуви и могла поскользнуться и удариться обо что-то.

В "С14" не отрицают, что конфликт их активистов с Черняком возник на почве освобождения Заверухи из СИЗО под залог, к чему они, по их утверждению, приложили массу усилий и средств. Ранее они же помогли выйти из СИЗО Черняку, которого обвиняли в убийстве трех инспекторов ГАИ на посту "Быковня" под Киевом ночью 2 марта 2014 года и, по его просьбе, поддерживали Заверуху. Но камнем преткновения стало то, что она якобы заслуги по ее освобождению приписывает людям, которые палец о палец не ударили, в том числе некоторым нардепам.

По этому поводу уже возмутились радикалы Мосийчук и Лазовой, которые нескромно заявили, что они освобождают патриотов по велению души.

"С14" как "Січ"

Что характерно, инцидент с избиением может привести к расколу в казалось бы сплоченном ряду националистов. Ведь потерпевший Черняк до своего ареста состоял в группе "Белый молот", но воспользовался помощью и поддержкой "С14" для себя и для полюбившейся ему Заверухи. И не спроста обратился к "С14", ведь именно их активисты устраивали заварушки в суде по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины, так как подозреваемый в этом преступлении Медведько был одним из лидеров "С14". Их часто можно было заметить в группе поддержки и на других процессах, где на скамье подсудимых оказывались члены разных радикальных движений.

По сути, украинские суды стали их местом работы. Эти же ребята поддерживают и Игоря Гуменюка, служившего в батальоне "Січ", который в августе 2015 года бросил в толпу нацгвардейцев гранату. Четверо силовиков тогда погибли, более 100 человек получили ранения.

"С14" (закодированный неонацистский лозунг из 14 английских слов – "Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей" или "Чтобы красота белой арийской женщины никогда не исчезла с лика земли!"). Созданный из членов ВО "Свобода" батальон МВД получил название "Січ". Сечевые стрельцы здесь ни при чем, а на самом деле батальон следует именовать "С14".

Члены "С14" принимали активное участие в акциях "Украина, вставай!".

Именно активисты "С14" успели заслужить общественное одобрение благодаря мифу о борьбе с так называемыми "титушками" — подрались с известным Вадимом Титушкой. Потом, с наступлением Майдана, "С14" зашла и приспособила здание КМДА под свое административное командование, в котором ее лидер, Евгений Карась, стал главным "комендантом". И именно с Майдана активисты "С14" добровольцами пошли на Восток. Потом часть влились в Нацгвардию и даже получили удостоверения полиции. Но числясь на службе в МВД, все равно ходили по судам, где устраивали потасовки с коллегами, потому сегодня они стали вольными стрелками.

Происходящее сегодня в ультраправой среде довольно показательно. Каждый из них тянет одеяло на себя, а это всегда приводит к разборкам.

"Когда я занимался темой неформальных молодежных организаций, не раз наблюдал, как многие из них от безделья и безденежья уходят в небытие. Сегодня таких организаций, созданных на гребне Майдана, десятки, но если они были востребованы пару лет назад, год назад, то сегодня для них наступает забвение, приостанавливается их финансирование. Они вынуждены или искать новые финансовые потоки, или же разбегаться. Работать эта публика не привыкла. А так как их сегодня очень много и каждый пытается себя хоть как-то проявить, склоки в их среде не удивительны. Вспомните, УНА-УНСО раскалывался раза три-четыре из-за внутренних дрязг, "Тризуб" со всеми воевал, "Правый Сектор" разделился по идейным соображениям, даже "Азов" и тот распочковался", - отмечает экс-сотрудник СБУ Украины Владимир.

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По сути, никто из националистических движений сегодня не влияет на общегосударственные процессы. Поэтому все они рано или поздно уйдут в историю, но оставят за собой шлейф неприятных воспоминаний.