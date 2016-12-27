Хроника 26 декабря: блокада ДНР и ЛНР, массовые столкновения в Черкассах

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 26 декабря, президент Петр Порошенко утвердил госбюджет на 2017 год, в "ПриватБанке" представили новое руководство, также Украина остановила транзит российского аммиака. Помимо этого найден "черный ящик" разбившегося над Черным морем Ту-154. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко утвердил госбюджет на 2017 год

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год". Порошенко подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в стране. Верховная Рада утром в среду, 21 декабря, приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП.

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Новое руководство национализированного "ПриватБанка"

В "ПриватБанке", который был национализирован на минувшей неделе, представили новое руководство. В него вошли действующие менеджеры банка. Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак. Руководивший ранее Западным региональным управлением "ПриватБанка" Олег Сергеев стал первым заместителем председателя правления. Александр Дубровин будет отвечать за систему управления рисками.

Украина остановила транзит российского аммиака

Государственное предприятие по транспортировке аммиака "Укрхимтрансаммиак" с 23 декабря полностью остановило транзит продукции "Тольяттиазота" через территорию Украины. Ранее Высший административный суд Украины признал недействительным приказ Минэкономразвития об установлении надбавки за транзит аммиака по Украине. Так, была отменена надбавка в размере более 8 долларов за транзит одной тонны аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции "Тольяттиазота" более года.

Бойцы "Донбасса" объявили блокаду неподконтрольных территорий

Бойцы и ветераны батальона "Донбасс" объявили о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса. Как рассказали на пресс-конференции в понедельник участники АТО, на такой шаг они решились из-за того, что ополченцы так и не начали обмен пленными по формуле "всех на всех". По словам военных, в отличие от предыдущих блокад, эту они хорошо продумали. Так, бойцы обещают, что не будут трогать мирных граждан, "которые везут себе продукты питания", однако пообещали, что будут добиваться остановки водо- и электроснабжения территорий.

ДНР и ЛНР передадут Савченко двух пленных женщин

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли передадут двух пленных женщин внефракционному народному депутату Надежде Савченко. Об этом говорится в заявлении Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Ранее сообщалось, что СБУ допросила Савченко по делу о деятельности ЛНР и ДНР. До этого в Украине разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Вскоре нардеп была исключена из партии и фракции "Батькивщина".

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Суд в Киеве отказался проводить видеодопрос Януковича

Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в проведении видеоконференции во время рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности его заочного осуждения по обвинению в государственной измене. Как сообщил ранее генпрокурор Юрий Луценко, суд в Киеве по ходатайству военной прокуратуры санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Массовые столкновения у зданиянацполиции в Черкассах

Массовые столкновения произошли в понедельник у здания ГУ Нацполиции в Черкасской области, сообщают местные СМИ. Под управлением утром собрались активисты, выступающие против назначения начальником областного управления Валерия Лютого. "Активисты хотели зайти в помещение управления полиции, однако правоохранители их не пускали, а советовали идти в общественную приемную. В результате возникла потасовка, полицейские пытались вытолкать активистов с порога помещения", — сообщают СМИ Черкасс.

Найден "черный ящик" разбившегося над Черным морем Ту-154

Первый "черный ящик" потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154 поднят на поверхность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов.

Именно 26 декабря 1898 года Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. В этот же день в 1933 году было запатентовано FM-радио. Также 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.