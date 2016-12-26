ДНР и ЛНР передадут Савченко двух пленных женщин

ДОНБАСС, 26 дек — РИА Новости Украина. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли передадут двух пленных женщин внефракционному народному депутату Надежде Савченко. Об этом говорится в заявлении Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, передает РИА Новости.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что СБУ допросила Савченко по делу о деятельности ЛНР и ДНР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.