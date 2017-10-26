О чем пишут в мире: уступки Курдистана, смерть "короля рок-н-ролла"

РИА Новости Украина

Иракские курды пошли на уступки после отрицательной реакции на референдум

Иракский Курдистан предложил на время отказаться от стремления к государственности на фоне давления на лидера региона с требованиями об отставке, пишут в четверг Wall Street Journal и другие зарубежные СМИ.

Как заявил представитель правительства региона, результаты прошедшего референдума в регионе "могут быть заморожены с тем, чтобы создать атмосферу для переговоров".

Как отмечает Wall Street Journal, решение было принято "на фоне сосредоточения иракских сил, готовых, по данным иракских и курдских военных источников, войти в некоторые регионы на севере Ирака, контролируемые курдами". Как полагают ряд дипломатов из западных стран и политиков, как со стороны Багдада, так и со стороны курдов, конструктивный диалог между правительством и Иракским Курдистаном возможен только если глава региона Масуд Барзани покинет свой пост.

Новые проверки для прибывающих в США

Англоязычные издания предупреждают — пассажирам международных рейсов, следующих в США, стоит готовиться к длительной регистрации и большим очередям на посадку в связи со вступлением в силу новых мер безопасности.

"Ряд новых мер безопасности для летящих в США рейсов вступают в силу в четверг в рамках инициатив министерства по внутренней безопасности по тщательной проверке электронных устройств, проносимых на борт коммерческих лайнеров", — пишет газета USA Today.

Как добавляет Daily Mail, пять международных авиакомпаний — Air France, Cathay Pacific, EgyptAir, Emirates и Lufthansa — в четверг уже начнут интервьюировать всех пассажиров, следующих в США. Еще один перевозчик — Royal Jordanian — заявил, что начнет дополнительные проверки в середине января.

"Между тем, авиакомпании предлагают различные описания того, как будут проходить интервью, от заполнения еще одной формы до проведения настоящего интервью с представителем перевозчика", — отмечает газета.

Буш-старший извинился после обвинений актрисы в домогательствах

Зарубежная пресса продолжает пристально следить за тем, как развивается скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. После появлений в СМИ обвинений продюсера в домогательствах многие женщины стали рассказывать о подобных случаях в своей жизни, в социальных сетях развернулась кампания "и я тоже" (#MeToo).

В среду актриса Хезер Линд обвинила в домогательствах бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, прикованного к инвалидному креслу. В размещенном в сети Instagram сообщении, которое впоследствии было удалено, актриса рассказала, что во время фотосессии четыре года назад на мероприятии, посвященном сериалу "Поворот: Шпионы Вашингтона", экс-глава государства потрогал ее сзади в присутствии его жены, а также рассказал "грязную" шутку, пишет газета Daily Mail.

Как отмечает Washington Post, представитель Буша-старшего заявил, что "президент Буш никогда ни при каких обстоятельствах намеренно не стал бы причинять кому-либо неудобства".

"Он приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд", — цитирует его также газета Guardian.

Как отмечает Washington Post, в среду еще одна актриса, Джордана Грольник, рассказала, что в 2016 году во время совместной фотосъемки в штате Мэн экс-президент "схватил ее", и его жена также заметила это.

"Настоящий король рок-н-ролла" Фэтс Домино ушел из жизни

Зарубежная пресса в четверг заполнена заметками и некрологами в память об американском музыканте Фэтса Домино, ушедшем из жизни на 90 году жизни.

"Фэтс Домино, певец в стиле "ритм-энд-блюз" из Нового Орлеана, чьи энергичные клавишные партии и непринужденный вокал можно услышать в десятках хитов, сделавших его одним из самых больших звезд раннего рок-н-ролла, скончался во вторник в своем доме", — пишет газета New York Times.

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"Огромный талант, который служил вдохновением для музыки "ска", группы Beatles и "побрякушек", — отмечает газета Guardian.

Как подчеркивает New York Times, в 50-ые, начале 60-ых музыкант продал 65 миллионов синглов, 23 пластинки стали "золотыми". По числу проданных альбомов в то время его обошел только Элвис Пресли, признавший Домино своим предшественником и назвавший его однажды "настоящим королем рок-н-ролла".

Влияние Домино на свое творчество признавали многие музыканты.