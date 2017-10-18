Вышеградская группа выступила против двойных стандартов в ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

Как сообщает Радио Польша, двойные стандарты в продовольственной политике ЕС стали одной из важных тем состоявшейся в венгерском городе Шекшард в Венгрии двухдневной встречи президентов Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.

Данный вопрос приобрёл актуальность после того, как в результате лабораторных исследований выявилось, что "некоторые западные концерны используют более дешевые ингредиенты в продуктах, предназначенных на рынки Центральной и Восточной Европы". Сообщается, что из-за этого, некоторые продовольственные товары имеют разный качественный и количественный состав в зависимости от того, для какой страны они предназначаются.

Страны этой группы несколько месяцев добиваются изменения европейского законодательства в этой области. Президент Польши Анджей Дуда отметил: "Есть либо продукт, либо подделка. Если это продукт, то он должен иметь определенное качество, одинаковое для всех. Мы не согласны с тем, чтобы нашим гражданам, нашим потребителям и нам, потому что мы также являемся потребителями, продавали подделку". Президент Словакии Андрей Киска назвал ситуацию "дискриминацией, недопустимой в современной Европе".

Решение о том, что Словакия от имени Вышеградской группы официально обратится к Европейской комиссии с просьбой о сотрудничестве с целью повлиять на западных производителей продуктов питания, было принято в июле текущего года в Будапеште.

Вопрос о двойных стандартах уже поднимали этой весной участники специального саммита премьеров стран Вышеградской четверки.

Они обратились к Еврокомиссии с призывом рассмотреть вопрос о разном качестве одних и тех же товаров, продаваемых в западных и восточных странах ЕС.

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Кроме того, в Сейме Литвы учреждена временная комиссия по расследованию дела о качестве продуктов в ЕС. Её председателем назначена член "Союза крестьян и "зелёных" Литвы" (СКЗЛ) Гуода Бурокене. Комиссия должна представить результаты своей работы до 10 марта 2018 года, сообщает информационно-аналитический портал BALTNEWS.

Отмечается, что комиссия будет расследовать не только вопрос двойных стандартов в пищевых продуктах, но и проведёт мониторинг ситуации с другими товарами в разных странах ЕС.