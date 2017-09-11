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    Аналитика и комментарии

    Раимов: Саакашвили вскрыл двойные стандарты власти

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (433)

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    Когда бросали камни в молодых ребят из Внутренних войск в 2013 году – это был глас народа, а не "злочин", Когда люди сносят отряд пограничников по схожим политическим причинам – они преступники, обращает внимание на двойные стандарты политтехнолог Дмитрий Раимов.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в воскресенье вечером прошел из Польши на территорию Украины в окружении сторонников через пункт пропуска "Шегини". В государственной погранслужбе Украины назвали это незаконными действиями. 

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев: случай с Саакашвили доказал, что у нас мерзавцы сменили негодяев

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    По данным министерства внутренних дел, несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы получили телесные повреждения во время драки на КПП.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

    Когда бросали камни в молодых ребят из Внутренних войск в 2013 году – это был глас народа, а не "злочин". Когда люди сносят отряд пограничников по схожим политическим причинам – они преступники, отмечает на своей странице в Facebook политтехнолог Дмитрий Раимов

    Украинское фото
    Дмитрий Раимов

    Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать, продолжил он: "вот и развернулся бумеранг обратно". 

    "Что же касается Саакашвили: "я не я, меня люди завели". Это позиция труса. Выйди и скажи: я зашел в город, вот мои сторонники. Они пошли на мой призыв. Я их защищу. Тогда б мы могли говорить о библейском сценарии входа Иисуса в Иерусалим (попытка разыграть библейскую сцену). Но Саакашвили все равно дал заднюю. Струсил. Что посадят. Мессия не боялся. А грузин, горячий мужчина, испугался", – написал эксперт.

    Дмитрий Раимов/Facebook

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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