Раимов: Саакашвили вскрыл двойные стандарты власти

РИА Новости Украина

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в воскресенье вечером прошел из Польши на территорию Украины в окружении сторонников через пункт пропуска "Шегини". В государственной погранслужбе Украины назвали это незаконными действиями.

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По данным министерства внутренних дел, несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы получили телесные повреждения во время драки на КПП.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

Когда бросали камни в молодых ребят из Внутренних войск в 2013 году – это был глас народа, а не "злочин". Когда люди сносят отряд пограничников по схожим политическим причинам – они преступники, отмечает на своей странице в Facebook политтехнолог Дмитрий Раимов.

Украинское фото Дмитрий Раимов

Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать, продолжил он: "вот и развернулся бумеранг обратно".

"Что же касается Саакашвили: "я не я, меня люди завели". Это позиция труса. Выйди и скажи: я зашел в город, вот мои сторонники. Они пошли на мой призыв. Я их защищу. Тогда б мы могли говорить о библейском сценарии входа Иисуса в Иерусалим (попытка разыграть библейскую сцену). Но Саакашвили все равно дал заднюю. Струсил. Что посадят. Мессия не боялся. А грузин, горячий мужчина, испугался", – написал эксперт.

Дмитрий Раимов/Facebook

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.