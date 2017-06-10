Глава Представительства ЕС: Украина и Евросоюз станут одной семьей

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заверил, что Украина и Евросоюз станут одной семьей.

Об этом он сказал в субботу во время церемонии запуска символического "таймера безвиза" на площади перед Администрацией президента.

"Это большая честь для меня быть сегодня здесь, чтобы праздновать новый безвизовый режим. Три года назад народ Украины сделал свой европейский выбор, и сегодня это первая конкретизация, материализация этого европейского выбора", — заявил Мингарелли, передает УНИАН.

По его мнению, безвиз подтолкнет к усилению контактов между людьми, будет способствовать изменениям, позволит украинцам путешествовать в европейские страны для обучения, участия в исследовательских программах и откроет новые возможности для бизнеса.

"Однажды мы все будем в одной семье. Поэтому я действительно рад за вас, и я рад, что все больше людей из Западной Европы будут встречаться с молодыми украинцами, поймут, какая Украина, насколько фантастическая молодежь Украины, и скоро мы будем все в одной семье", — подчеркнул посол.

Напомним, в субботу утром прошла церемония запуска символического "таймера безвиза" на площади перед Администрацией президента.