Политолог: в ближайшем будущем Украина не станет членом ЕС и даже кандидатом

РИА Новости Украина

В Киеве завершил работу саммит Евросоюз-Украина, где в числе главных тем были конфликт в Донбассе, реализация экономических реформ и завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Вопреки настойчивому желанию Киева, по итогам саммита не было принято итогового заявления — Нидерландам не понравился вариант заявления, где говорилось, что Евросоюз признает европейские устремления Украины.

Проект документа был забракован, что говорит о некоем кризисе в отношениях двух сторон. Однако президент Порошенко пытался представить итоги саммита как несомненную победу Киева.

Ситуация комментирует Адам Велемский (Adam Wielomski), ведущий политолог польского портала konserwatyzm.pl.

Что Вы думаете об итогах саммита ЕС-Украина?

— Давайте я начну с того, что эта тема в польских СМИ была признана второстепенной, как перед началом саммита, так и сейчас, почти ничего о ней не говорилось и не писалось, ведущие СМИ просто не обратили на это событие особого внимания. А если вдуматься, что же было решено на саммите в Киеве? Там не случилось ничего, что могло бы нас поразить. С одной стороны, страны ЕС подтвердили желание развивать с Украиной сотрудничество через Соглашение о взаимодействии, а также — через отмену виз ЕС для украинцев. С другой стороны, они подчеркнули, что в ближайшем будущем Украина не станет членом ЕС и даже не станет кандидатом на вступление в Евросоюз. Это связано как с противодействием со стороны некоторых государств ЕС, особенно — Голландии, а также и с общей ситуацией на Украине, ибо она делает невозможным вхождение этой страны в Евросоюз.

Дональд Туск на саммите в Киеве подчеркнул, что ЕС стоит на стороне Украины в ее конфликте с Россией. И далее он продолжил: "Мы выступаем за реализацию в полной мере минских договорённостей всеми участниками конфликта…" А почему, на ваш взгляд, минские договоренности так и не принесли успеха и кто в этом виноват?

— Почему они не принесли успеха и кто виноват? Мне трудно дать ответ на этот вопрос, потому, что я, как представитель страны ЕС и как поляк, располагаю весьма противоречивой информацией по этой тематике. Могу лишь сказать одно: невозможность вступления Украины в ЕС, кроме прочего, заключена в том, что де-факто там не зафиксированы государственные границы. Трудно предположить, что ЕС хотел бы принять в свой состав страну с размытыми границами, тем более, что ЕС не признает ни аннексии Крыма, ни Донецкую и Луганскую республику.

Даже если бы ЕС захотел принять Украину в свой состав, то встал бы резонный вопрос: а в каких, собственно, границах? К тому же замечу такой существенный факт: нет шансов принять какую-либо страну в ЕС просто на основе чьего-либо заявления. Кстати, обращаю внимание на один важный момент, случившийся перед саммитом в Киеве. Дональд Трамп встречался в Варшаве с лидерами стран "Тройморья", но среди них не было президента Украины. Это свидетельствует, что американская сторона не запланировала включения Украины в состав западной системы безопасности. И это создает новые препоны для ее включения в ЕС. Ведь трудно себе представить, что ее границы не совпадут с границами НАТО. А раньше всегда было так: сначала страна входит в НАТО, потом — в ЕС, ибо зонтик Альянса именно в таком порядке накрывает собой страны Евросоюза.

Президент Порошенко часто повторяет, что его страна мечтает войти в Евросоюз. Но он ни разу не осмелился критиковать необандеровцев…

— Эта проблема часто обсуждается в Польше, а в последнее время — и в странах Западной Европы. Тут проблема заключена в том, что, с одной стороны в Украине, а с другой стороны, в странах ЕС, включая Польшу, существуют очень разные принципы государственности. Они у нас не восходят к вооруженным формированиям тех, кто в годы Второй мировой войны сотрудничал с Третьим рейхом. А вот украинские вооруженные формирования воевали на стороне нацистов и развязали во время войны геноцид против мирных поляков, когда погибло от 100 до 120 тысяч ни в чем не повинных людей. Тут можно говорить об идеологии, с какой себя, к сожалению, связывают пресловутые защитники украинского государства. Вот с этой серьезной проблемой Украина до сих пор не может разобраться…

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А каким Вы видите будущее Украины?

— Эта страна сейчас переживает чрезвычайно трудный этап своей истории. Как я сказал, де-факто, она не имеет зафиксированных границ, хотя теоретические они есть. Эта страна имеет крайне низкий объем ВВП, его можно сравнить с ВВП одного лишь польского воеводства — Вармии и Мазур! Есть другая сложная проблема, о которой шла речь на саммите в Киеве: там очень высок уровень коррупции, что делает невозможным проведение необходимых экономических реформ. Да, ситуация на Украине очень трудна, помимо всего прочего, там резко падает уровень жизни ее граждан. Думаю, мы можем ожидать, что на ближайших выборах может произойти политическая радикализация украинского общества. Лично я не вижу, честно говоря, будущего Украины в розовых оттенках.