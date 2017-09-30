О чем пишут в мире: избрание Шредера, "отставка за миллион долларов"

РИА Новости Украина

Дипломаты США покинут Кубу

"Все началось с медицинской загадки", пишет газета New York Post.

Необъяснимая болезнь, поразившая 21 сотрудника американской дипмиссии, поставила под сомнение будущее кубинско-американских отношений, пишет New York Times. Госдеп США воздержался от обвинений в адрес Кубы, однако в пятницу объявил о сокращении дипперсонала и рекомендовал туристам воздержаться от поездок в страну.

По информации газеты Guardian, посольство в Гаване покинут около 60% сотрудников.

Как отмечает Washington Post, меры будут действовать до тех пор, пока исследователи не поймут, каким устройством осуществлены "загадочные атаки". Непонятным остается не только способ нападений на дипломатов, но и цель атак.

"Тот, кто делает это, очевидно, пытается сорвать процесс нормализации отношений между Соединенными Штатами и Кубой", — приводит Financial Times слова сенатора США от штата Вермонт Патрика Лихи.

Экс-канцлер на ложном пути

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в пятницу вошел в совет директоров "Роснефти". Позже он также сообщил, что его избрали и председателем совета директоров этой компании.

Избрание Шредера вызвало бурную реакцию в немецких СМИ — от явной критики до иронии.

"Герхард Шредер – пенсионер на ложном пути", — пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Газета отмечает, что экс-канцлер не "обычный пенсионер в ФРГ" — ежегодно Шредер получает от государства более полмиллиона евро за бюро в Берлине. Издание полагает, что эта сумма должна быть достаточной, чтобы "обеспечить независимость и лояльность". Однако Шредер "берет деньги налогоплательщиков и свистит на лояльность", — пишет газета, отмечая, что Шредер решил "подзаработать в России, чтобы свести концы с концами".

В свою очередь газета Zeit обратила внимание не на финансовую сторону вопроса, а на то, как воспринимают Шредера в самой компании, и какую роль он может сыграть. Издание приводит слова главы компании Игоря Сечина о том, что Шредер "вошел в историю как самый лояльный канцлер по отношению к России". Также газета упоминает, что в компании считают, что его "контакты могли бы быть интересны".

При этом сам Шредер неоднократно заявлял, в данном вопросе "речь идет о его жизни и решает он, а не немецкая пресса", отмечает Handelsblatt.

Отставка "за миллион долларов"

Министр здравоохранения США Томас Прайс ушел в отставку, после того, как стало известно, что его поездки на частном самолете за несколько месяцев обошлись налогоплательщикам в миллион долларов, пишет газета Politico. Как отмечает издание, "черная метка" Прайсу была выдана еще до связанных с тратами скандалов.

Министр не смог оправдать возлагаемые на него надежды Дональдом Трампом и убедить политиков отменить закон о здравоохранении бывшего президента Барака Обамы.

Как подчеркивает Washington Examiner, Прайс не единственный американский чиновник, который попал под шквал критики за аренду частных самолетов за казенный счет. В этот список также вошли министр финансов Стивен Мнучин, администратор Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт и министр внутренних дел Райан Зинке.

Спустя несколько часов после отставки, Белый Дом предписал чиновникам получать специальное разрешение от главы аппарата Джона Келли для заказа самолета за государственные деньги, сообщают американские СМИ.

При этом на фоне отставки Прайса издание Washington Post сообщило, что правительство оплатило все расходы министра по делам ветеранов США Дэвида Шулкина и его жены во время 10-дневной поездки в Европу, в которой половину времени супружеская чета посвятила "прогулкам по историческим достопримечательностям и совершению покупок".

Конец "монархии": возможный развал Monarch airlines

Как пишет газета Times, британские министры готовятся к возможному развалу Monarch airlines, которая является одной из старейших авиакомпаний Великобритании. По информации издания, в правительстве страны были проведены совещания для выработки плана на случай внезапного развала авиакомпании. В самой авиакомпании эту информацию не прокомментировали.

Компания сообщила, что "проводит всеобъемлющий обзор" своих операций. Предположительно, в связи с этим авиакомпания проведет переговоры с другими авиаперевозчиками, в частности с Easyjet и Wizzair. Отмечается, что уже в воскресенье истекает срок действия лицензии, позволяющей Monarch airlines предоставлять услуги в качестве туристической компании.