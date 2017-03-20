"Роснефть" вышла в лидеры по поставкам сжиженного газа в Украину

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. По данным февраля компания "Глуско Украина", которая является эксклюзивным поставщиком сжиженного газа "Роснефти" в Украину, стала крупнейшим импортером, сообщает OilNews.

Согласно предоставленным данным, февральский импорт в 2017 году соответствует поставкам в феврале 2016 г. При этом более 75% импорта пришлось на поставки из России, 24% — на Беларусь. Около 450 тонн ресурса были поставлены из Литвы.

Наибольший объем в феврале был поставлен с заводов "Роснефти", в то время как в январе лидировали поставки с ГПЗ Газпрома. 15,9 из 16,9 тысяч тонн сжиженного газа с заводов "Роснефти" поставлено в адрес компаний "Креатив Трейдинг" и "Глуско Украина".

Таким образом, по итогу февраля компания "Глуско Украина" (включая объем "Креатив Трейдинг") стала крупнейшим импортером в Украине. Второе и третье место занимают "БРСМ-Нафта" (9 тысяч тонн в феврале) и "Надежда" (7,6 тысяч тонн).

По сравнению с январем падение поставок по импорту зафиксировано у компаний "Сокар" (-89%), "Пропан-Трейд" (-77%), "Укргазпетролеум" (-61%), "АМИК Украина" (-52%).

Как известно, Глуско Украина является эксклюзивными поставщиком ссжиженного газа Роснефти в Украину. Компания недавно заключила договора на хранение газа с пулом облгазов.

Трейдеры отмечают, что объемы импорта значительно возросли в первой половине марта и если эти темпы сохранятся на протяжении оставшегося месяца, конец марта и апрель могут стать профицитным периодом.

"Выходим на 100-110 тысяч тонн импорта в марте. Это очень крупный объем, газа и так хватает на рынке", — отметил в беседе с OilNews директор крупного трейдера.

Ранее советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, "Роснефть" в конце прошлой недели возобновила трубопроводные поставки дизельного топлива в Украину.