Задержан глава дочерней компании "Роснефти"

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Глава "РН-Сахалинморнефтегаз" Андрей Бардин задержан из-за попытки совершения коррупционных действий, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе нефтяной компании "Роснефть".

"Сахалинморнефтегаз" — дочернее общество НК "Роснефть", ведет свою деятельность на острове Сахалин.

"Службой безопасности ПАО "НК "Роснефть" пресечена попытка совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества "РН-Сахалинморнефтегаз" Андреем Бардиным", — сообщили в компании.

В настоящее время Бардин задержан правоохранительными органами, отметили в пресс-службе.

"Служба безопасности НК "Роснефть" принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами", — указано в сообщении.

"Сахалинморнефтегаз" выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. Вся нефть, добываемая "Сахалинморнефтегазом", транспортируется по трубопроводу до Комсомольского НПЗ, расположенного на реке Амур. Газ поставляется внутренним потребителям по трубопроводу "Дальтрансгаза". "РН-Сахалинморнефтегаз" является оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).