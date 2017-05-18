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    "Роснефть" не сокращает поставки нефтепродуктов в Украину

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    Глава российской нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что в Украину идут поставки нефтепродуктов и их сокращения не было.
    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. "Роснефть" продолжает поставки нефтепродуктов в Украину и их не сокращает, заявил журналистам глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин.

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    "Мы вот как работали на Украине, так и продолжаем", — сказал Сечин. "Мы поставляем нефтепродукты на Украину", "мы их не сокращаем", уточнил глава "Роснефти".

    Данная тема вызвала общественный резонанс в начале марта, когда стало известно, что трубопроводные поставки дизельного топлива из России на Украину прекратились еще 8 февраля. Причем до этого такие поставки осуществляла только "Роснефть". Компания тогда отметила лишь, что поставляет нефтепродукты на Украину в соответствии с договоренностями с партнером.

    Впрочем, буквально через несколько дней российская нефтепроводная монополия "Транснефть" сообщила, что "Роснефть" возобновила трубопроводные поставки дизельного топлива в Украину.

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