Две минуты сорок секунд без солнца. Этот день войдет в историю

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Август в этом году войдет в историю, ведь сегодня мир станет свидетелем уникального явления — самого длинного солнечного затмения в новейшей истории.

По данным исследователей, Луна закроет Солнце аж на полтора часа. Однако увидеть это уникальное затмение смогут лишь жители США, а также частично в Западной Европе и Южной Америке.

Для американцев предстоящее полное солнечное затмение станет первым за 99 лет, которое можно будет наблюдать на значительной территории США, соединяющей Восточное и Западное побережья.

Жители США с энтузиазмом готовятся его встретить. По оценкам специалистов, около 8 миллионов человек поедут в районы, где это явление можно наблюдать лучше всего.

Жители США уже окрестили предстоящее 21 августа затмение "великим американским". Полное затмение можно будет наблюдать на территории от Орегона до Южной Каролины. В остальных районах страны затмение будет частичным.

По данным портала space.com, в большинстве районов солнце полностью уйдет в тень на 2 минуты 40 секунд.

По киевскому времени полное солнечное затмение произойдет в 21:26.

Украинцы и жители стран, где уникального явления не будет видно, смогут посмотреть солнечное затмение в онлайн-трансляции NASA, которая будет вестись с высоты 30 тысяч метров над землей.

Эмоции на грани

Астрологи говорят: в эти дни эмоции на грани, растет агрессия. Кроме того, по словам специалистов, в этом году сложился так называемый "коридор затмений".

Перед этим 7 августа в Украине наблюдалось лунное затмение. Тень от Земли закрыла южную четвертинку полной Луны.

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"Коридор затмений" последний раз был зафиксирован лишь в феврале 2008 года, а в следующий раз повторится только в 2026 году.

По словам астрологов, в эти дни эмоции на грани, возникает риск конфликтов, проявлений агрессии в разных масштабах.

Такие затмения, связанные с Марсом, характеризуются экстремальной энергией, включающей нестабильность и конфликты. Повышаются капризность (особенно у детей), раздражительность, ранимость, недовольство собой и окружающими. Также велика опасность рецидивов психических болезней.

Яркий пример – события зимы 2008 года, когда также был коридор затмений между 7 и 21 февраля.

Именно во время затмения Луны 21 февраля состоялись громкие демонстрации в Белграде против провозглашения независимости Косово. Результат – погромы иностранных посольств. Вооруженные силы Турции начали историческую сухопутную операцию в Ираке против курдских боевиков в тот же день, а в Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5 балла.

Что делать нельзя?

Как советуют астрологи, во время солнечных и лунных затмений (за три часа до и после самого затмения) не стоит путешествовать, принимать пищу, вести авто. Также стоит избегать деловых и коммерческих действий, крупных покупок, а также больших скоплений людей.

Специалисты советуют следить за ощущениями и эмоциями, не поддаваться внезапным нападениям гнева.

Больше всего это влияние почувствуют люди, рожденные под знаками Льва, Водолея, Овна и Стрельца.