Лука Фрузоне: Италии надо ответить на двойную пощечину Франции

РИА Новости Украина

Рим и Париж, как часто бывает между соседями, продолжают мериться геополитическим потенциалом. По ситуации с Ливией, в которую вмешался Париж, хотя именно в Италию оттуда идет нашествие мигрантов, две страны отчаянно противоборствуют как в политике, так и в экономике во всем, что связано с сохранением собственного индустриального суверенитета.

Сначала французы сорвали покупку итальянской Fincantieri французской верфи Saint Nazaire, которую Макрон решил приватизировать, затем министр экономического развития Италии попросил правительство пересмотреть обязательства французской компании Vivendi, владеющей контрольным пакетом акций Telecom Italia. Итальянцы припоминают Парижу и остальной французский шоппинг в Италии: 25 млрд евро за последние 5 лет (продовольственные компании Parmalat, Orzo Bimbo, Eridania, Boschetti, Galbani и другие, и финансовые – банк Cariparma был куплен французским банком Credit Agricole, UniCredit договорился о продаже принадлежащей ему управляющей компании Pioneer французской Amundi, а BNP Paribas проглотил итальянский BNL.

"Наша страна в руках некомпетентных людей, которые наносят Италии только ущерб и неспособны справиться с проблемами. Каждый день нам наносят удары по чужим планам, а наше правительство не разработало ни единой стратегии, чтобы развивать нашу страну или иметь возможность ответить на действия других", - написал в своем блоге вице-спикер Палаты депутатов, член "Движения 5 звезд" (Movimento 5 Stelle) Луиджи Ди Майо (Luigi Di Maio).

Оппозиционные партии обвиняют правительство страны в "распродаже стратегического наследия Италии" и не верят, что правительство сможет предотвратить ущерб будущему страны, рассказал в интервью Sputnik Italia другой депутат от M5S Лука Фрузоне (Luca Frusone):

— Когда избрали Макрона, мы увидели, как многочисленные проевропейские антипопулисты в Италии разочаровались, потому что думали о Макроне, как об убежденном европеисте, человеке, который прекратит политические спекуляции и популизм. Однако мы увидели в ситуации с французскими верфями STX, которые должны были приобрести итальянцы, что он предпочел оставить их Франции. Он имеет полное право так сделать, но где же его пресловутый европеизм и равноправие с другими странами?

То же и с Ливией. Макрон поступил так, как мы, Движение 5 звезд, просили поступить правительство Италии. Макрон стал посредником, собрав в Париже все стороны ливийского конфликта и исключив Италию из диалога о судьбе Ливии. Теперь есть вероятность, что если в 2018 в Ливии состоятся выборы и победит та политическая сила, с которой не взаимодействует Италия, это серьезно осложнит положение энергетического колосса Eni в пользу ее французского конкурента в Ливии — Total.

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Италия ошибается, поддерживая Сараджа, который признан международным сообществом, но по факту контролирует лишь часть Триполи. Территорию же, на которой находится оборудование Eni, контролирует генерал Хафтар, который недавно угрожал бомбить итальянские корабли. Мы не можем ничего требовать от Макрона, мы предъявляем требования правительству Италии, которое позволило в последние годы французам отобрать все и обескровить Италию.

Можно сказать, что началась своего рода новая финансовая война. В таких условиях страна должна контролировать свои доходы и свои предприятия. Мы же в Италии делаем все наоборот, и распродаем лучшее, что у нас есть. По вине как нынешнего правительства, так и предыдущих правоцентристских правительств Берлускони и Монти, были проданы многие наши национальные сокровища. И это ведет к утрате не только суверенитета, но и наших возможностей в будущем. В результате потери высокотехнологичных фирм, исчезают места работы высококвалифицированных специалистов. Они, не находя себе применения, будут вынуждены покидать страну. Через 5-10 лет специалист по аэрокосмическим технологиям уедет, потому что не найдет работу своего уровня, и Италия превратится в своего рода европейский Китай, с дешевой и малоквалифицированной рабочей силой, закупающий высокие технологии за рубежом.

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Все, что происходит в Италии с нашими компаниями — Telecom перешла в руки французов, некоторые банки оказались во французских страховых группах — позволил Макрон, требуя сохранить рабочие места и оставить производства во Франции. В то же время, как в случае с Telecom, когда французы оказались в Италии, то начали с сокращений. То есть во Францию они итальянцев не пускают, чтобы сохранить рабочие места, а в Италию они проникли и увольняют людей. Но, повторяю, это вина не французов, а итальянского правительства, которое решило распродать наши стратегические компании другим странам. Мы теряем наши ценности, благодаря которым государство сохраняет суверенитет

27 сентября на итало-французском саммите будут обсуждаться способы разрешить ситуацию, в том числе с миграционным кризисом, где Франция нарушает международные договоренности и двустороннее соглашение в Вентимилье (Ventimiglia). Однако наше правительство ни разу всерьез не повысило голос на Францию и на другие страны Европы. Сумма годовых затрат Италии на прием мигрантов достигла почти 5 млрд. евро, и мы считаем справедливым не вносить эту сумму ежегодно в бюджет ЕС, потому что ЕС бросил Италию на произвол судьбы. Кто же прислушается к Италии на саммите, если Рим готов лишь получать пощечины от Парижа и от ЕС?