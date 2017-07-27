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    Общество

    В Италии за два года задержано 40 украинцев из-за перевозки мигрантов

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    По данным Департамента консульской службы МИД, в городах Украины неизвестные лица в Интернете объявляли предложения по работе в туристической сфере, в частности, перевозке туристов на яхте.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В Италии полиция за два года задержала около 40 граждан Украины по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов в Средиземном море, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    "По информации иностранных дипломатических учреждений Украины в Италии, в течение 2014-2016 годов на территории Италии задержаны и арестованы около 40 граждан Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", — отметил он, информирует УНИАН.

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    "Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу. Итак, в отдельных городах Украины неизвестные лица в сети Интернет объявляли предложения по работе в туристической сфере, в частности, перевозке туристов на яхте", — рассказал дипломат.

    "В месте прибытия их встречали лица, и предлагали работу по перевозке туристов. Лица, предлагавшие работу, затем обязывали граждан Украины, которые были членами экипажей яхт, брать на борт лиц, которые якобы были туристами и должны быть доставлены в определенный назначенный пункт", — добавил Кирилич.

    "Выяснилось, что миссию они выполняли другую. Собственно ту миссию, которая затем была расценена правоохранительными органами как действия по нарушению законодательства страны", — сказал Кирилич.

    Также, по его словам, консульскими должностными лицами были оперативно установлены официальные контакты с компетентными органами Италии, а также направлялись запросы в эти органы в связи с задержанием указанной категории граждан Украины.

    Вместе с тем был установлен контакт с адвокатами, которые обеспечивали правовую защиту в этом деле и давали советы семьям граждан Украины в сложившейся ситуации.

    Как сообщалось ранее, Италия заявила о возможности закрыть свои порты для приема мигрантов на фоне сообщений о прибытии на территорию Апеннин порядка 12 тысяч мигрантов за последние несколько дней.

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