Выход из Еврозоны по-итальянски: взвесим "за" и "против"

РИА Новости Украина

Движение "Пяти звезд" (Movimento 5 Stelle, M5S), основанное артистом кабаре Беппе Грилло, прошло в начале июля в итальянский парламент. Депутаты и сторонники движения "Пять звезд" просидели целых 12 часов вместе, чтобы обсудить вопрос, что принесет Италии выход из Еврозоны. Sputnik задал этот вопрос двум экспертам. Фолькер Хелльмайер (Folker Hellmeyer), шеф-аналитик бременского Земельного банка, считает, что Италия может остаться жизнеспособной только лишь в Евросоюзе. Мнение Марка Фридриха, экономиста и автора бестселлеров, приведено здесь. Он, в отличие от Хелльмайера, уверен, что Италия обязательно должна выйти из зоны единой европейской валюты, для того чтобы выздороветь.

Дискуссия, затеянная движением "Пять звезд", по мнению Хелльмайера, бьет мимо цели, также как и мимо "очевидной анекдотичности политики реформ последних двадцати лет". Дебаты о собственной валюте и возможности провести девальвацию и, таким образом, восстановить конкурентоспособность, направляют дискуссию совсем не туда. Проблема южной Европы, и именно Италии, с ее безработицей среди молодёжи, связана с нехваткой реформ. Экономист поясняет: "Мы держимся за те структуры, которые берут свое начало еще в восьмидесятых и девяностых годах, но ведь мир изменился и меняется постоянно – в направлении глобальных игроков. Это означает, что ситуация с конкуренцией, с точки зрения продолжительных инвестиций, полностью изменилась. Тот, кто думает, что с помощью таких косметических действий, как девальвация валюты, можно будет осуществить длительные инвестиции, однозначно проигрывает. Ведь каждый, кто инвестирует, знает наверняка, что его инвестиции на глобальном уровне из-за девальвации валюты снова будут обесценены. Это отнюдь не та бизнес-модель, которая достойна подражания. В противовес этому членство в ЕС, конечно, является принуждением к тому, чтобы отдаться постулату реформ".

Политика девальвации поможет лишь кратковременно

Аргумент, что без евро экспорт снова пойдет в гору, эксперт по экономике считает непригодным. Это приведет лишь к кратковременному эффекту. В народном хозяйстве постоянно требуются все новые и новые инвестиции или капиталовложения в основные производственные фонды – жизненный нерв любой экономики – чтобы сохранять общество в жизнеспособном состоянии. Политика девальвации препятствует таким инвестициям и приносит только кратковременную прибыль. Хелльмайер описывает это следующим образом:

Это мы наблюдали уже в Великобритании, где после принятия решения о "брексите" все говорили, что все идет хорошо. А теперь, по прошествии года, мы видим, что все идет совсем не так, как должно было идти. Одно мы знаем точно: экономика – это марафон, а не спринт. В этом деле абсолютно неверно делать ставку на кратковременные эффекты. Будущее можно создать только тогда, когда в условиях глобальных перемен нашего мира ты тоже принимаешь вызов обстоятельств и проводишь соответствующую им политику, а это мы наблюдаем именно в Еврозоне".

Италия тоже потихоньку приходит в движение, считает финансовый аналитик. В последние годы проводились реформы, и доля прибыли от развития в размере 1,4 процента достигла для Италии самого высокого уровня за последние десять лет – и это несмотря на банковский кризис, который разразился в то время.

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Примечательно и следующее. Хелльмайер предостерёг от "пути самоопределения" через выход из Евросоюза. За этим стоит "желание получить косметический наркотик под названием "девальвация валюты", для того чтобы хоть кратковременно оставаться конкурентоспособным. "Придется покидать корабль именно тогда, когда он имеет все шансы на обнадёживающее будущее".

Критика дискуссии "иллюстративно-газетного уровня"

Шанс выхода Италии из Еврозоны бременский шеф-аналитик оценивает в 20 процентов. Именно "брексит" сделал очевидным тот факт, что выход сопряжён с драматическими последствиями. Великобритания должна, только лишь для того чтобы поддержать внешнеэкономическое равновесие, в течение последующих 18 месяцев заключить 142 соглашения о свободной торговле. То же самое должна будет сделать и Италия. И нужно спросить себя: "Сколько европейских средств мы недополучим, сколько сделок по аэробусам не состоится, сколько научных тем не увидит своей реализации из-за прекращения поступления средств из Брюсселя? Что это будет означать для нашего экономического каркаса и нашей жизнеспособности?"

Эти вещи не были продуманы в случае с "брекситом", да и в "итальянских дебатах" дискуссия носила исключительно показной характер. Эксперт поясняет: "Это иллюстративно-газетный уровень. Иными словами, это первый абстрактный уровень – то есть, то, что доступно увидеть каждому. Вы же должны уметь распознать в этих решениях второй и даже третий уровни и понять, к каким последствиям они (эти решения – Ред.) могут привести. И именно этого в проходящем нынче дискурсе в итальянской политике – ни с медийной, ни с интеллектуальной точек зрения — не наблюдается".