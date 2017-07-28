К 2065 году количество мигрантов в Италии превысит 40%

РИА Новости Украина

Причиной наплыва мигрантов из Африки в Европу стали не войны и катастрофы, а взрывной демографический рост на этом континенте (с 9% до 25% населения Земли за 100 лет), отмечается в докладе Центра политических и стратегических исследований Маккиавелли (Centro studi politici e strategici Machiavelli). Согласно этим данным, с 1950 до 2100 гг. удельный мировой вес европейского населения снизится с 22% до 7%, в то время как африканского вырастет с 9% до 40%.

"В итоге в Италии квота мигрантов первого и второго поколения в 2065 может превысить 40% от общего населения страны", — рассказал Sputnik Italia автор доклада, аналитик Центра Маккиавелли Даниэле Скалеа (Daniele Scalea):

— Традиционно африканская миграция происходила в пределах континента: то есть африканцы мигрировали из одной африканской страны в другую. Но за последние десятилетия появилась тенденция мигрировать за пределы континента. Это происходит, потому что в Африке начался демографический рост (с 9% до 25% населения Земли за 100 лет). С недавних пор у мигрантов появилось больше финансовых (деньги на длительное путешествие) и культурных (способность оценить свои шансы и стать участником более развитых экономик) возможностей, которые позволяют им искать лучшей жизни в Европе, а не в ближайшей африканской стране. Таким образом, потоки мигрантов смещаются в сторону европейских стран. Причины очевидны: Европа богата, до нее можно легко добраться, а ее население быстро стареет, и молодые африканцы легко могут найти себе место среди стареющих европейцев, в семьях которых максимум один ребенок.

Неконтролируемая миграция будет иметь последствия: через 50 лет итальянцы как этнос окажутся в меньшинстве, составив менее 60%. В итоге в Италии квота мигрантов первого и второго поколения в 2065 может превысить 40% от общего населения страны.

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Похожая ситуация разворачивается в других странах Европы – Англии, Германии, Франции. Сегодня в Германии 36% детей – дети мигрантов, что приведет к видоизменению этнической составляющей следующего поколения. Мы присутствуем при том, что я назвал бы замещением народов. Этническое большинство становится меньшинством в собственных странах, физически исчезает, и это беспокоит коренное население.

Европейским народам вскоре придется обеспокоиться этим вопросом, поскольку в данный момент мы наблюдаем процесс их физического и биологического исчезновения. Европейцы рожают мало детей, и в европейских странах появляется все больше и больше людей других национальностей. Также частично этот процесс ускоряет идея мультикультурализма. Раньше в Италии миграция приветствовалась, и было сложно найти сообщества, люди из которых происходили только из одной страны. Но сейчас ситуация меняется: первые десять иностранных этносов в Италии составляют более 60% от общего числа мигрантов. Таким образом, миграция в Италии становится похожей на ситуацию во Франции, Германии и Великобритании. В Германии доминируют турки, в Великобритании – пакистанцы, а во Франции – алжирцы. Вскоре итальянское общество будет состоять из различных сообществ, у каждого из которых будет своя культура, правила и понятие о том, как правильно сосуществовать. И это, без сомнения, приведет к развалу итальянского общества.

Есть только два пути развития. Если мы будем продолжать политику западных левых, то есть считать позитивным мультикультурализм и размывание национальных коренных этносов, европейской цивилизации скоро не будет, а Европа станет территорией, оккупированной различными этносами, принадлежащими к различным цивилизациям. Есть другой путь – радикально пересмотреть миграционную политику, запретить по возможности въезд мигрантов в Европу и жестко усилить ассимиляцию тех, кто уже сюда въехал. Таким образом, мы предотвратим ситуации, при которых мигранты живут только со своими соотечественниками, говорят только на своем языке и не ассимилируются. Очень важно, чтобы мигранты выучили язык страны, в которой они живут, и осознали фундаментальные европейские ценности за одно-два поколения, таким образом становясь настоящими итальянцами, немцами и французами.