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    Зарубежье

    Темы дня в мире: угроза Трампа КНДР, скандал в Google, кончина Кэмпбэлла

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    Мировые СМИ обсуждают самые громкие события последнего дня: мощное землетрясение в Китае, ответ Белого дома агрессивным выпадам КНДР, увольнение менеджера Google за сексуальные домогательства к сотрудникам.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Угроза Трампа КНДР

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Это заявление Трампа привлекло внимание мировых СМИ, среди них Guardian, Independent, Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, Politico, Parisien, Monde, Figaro и другие.

    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
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    "Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — сказал он в ходе общения с журналистами.

    Как пишет газета Guardian, "агрессивная риторика Трампа может выйти ему боком, убедив Ким Чен Ына в том, что его режим находится в непосредственной опасности, и, спровоцировав то, что он называет упреждающей атакой". Как отмечает газета Politico, это заявление Трампа повлекло за собой незамедлительную реакцию КНДР, которая опубликовала заявление, в котором утверждается, что она "внимательно изучает" план по нанесению превентивного удара по району острова Гуам.

    По данным издания Financial Times, комментарии северокорейского агентства, по всей видимости, ведут к эскалации опасной игры в "слабо". Как отмечает газета NYT, этим заявлением Трамп превзошел всех предыдущих президентов, чьи заявления в ответ на провокации КНДР обычно были жесткими, но неопределенными.

    Землетрясение в Китае

    Внимание многих мировых СМИ (Guardian, Daily Mail, Evening Standard, Independent, Deutsche Welle, Washington Post, Chicago Tribune, New York Post и другие) пишут о мощном землетрясении магнитудой 7,0, произошедшем в провинции Сычуань. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
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    Власти сообщили, что число погибших в результате землетрясения достигло девяти человек, пострадавших — 164. Как пишет газета Chicago Tribune со ссылкой на власти, 28 пострадавших серьезно ранены. Как, в свою очередь, вспоминает газета Daily Mail, землетрясение произошло в том же регионе, что и землетрясение магнитудой 8,0 в 2008 году, в результате которого пропали или погибли 87 тысяч человек. По данным газеты Deutsche Welle, толчки были столь сильными, что они могли ощущаться в 1,2 тысячи километров от эпицентра – то есть в столице страны Пекине. Как пишет газета NY Post, информации о том, что среди погибших были иностранные туристы, пока что не поступало.

    Отмечается, что в столь отдаленных регионах редко бывает большое число иностранцев, что, скорее всего, означает, что погибшие, скорее всего, являются гражданами Китая. Как, в свою очередь, отмечает издание Washington Post, землетрясения на западе Китая происходят достаточно часто, но из-за низкой плотности населения число пострадавших обычно не очень высокое. Позднее произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,6 — в уезде Цзинхэ в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

    Увольнение инженера Google

    Многие мировые СМИ обсуждают ситуацию с инженером, уволенным из компании Google по обвинению в дискриминации женщин. Речь идет о Джеймсе Даморе, который заявил, что был уволен после того как опубликовал докладную записку, в которой предполагал, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за "биологических различий". Как пишет газета Los Angeles Times, анонимная записка Даморе очень быстро распространилась в сети и вызвала "гневную" дискуссию по поводу политики Google.

    Логотип Google
    flickr.com/Kristina Alexanderson
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    По данным New York Times, записка изначально была распространена внутри компании с помощью внутренней рассылки, затем она распространилась по всей Кремниевой долине. "Она задела за живое и подверглась яростной критике внутри компании и индустрии в целом с требованием объяснить, почему женщины недостаточно представлены на ключевых инженерных позициях и получают более низкую зарплату по сравнению со своими коллегами-мужчинами", - пишет издание.

    По словам Даморе, его увольнение свидетельствует о гендерных стереотипах руководства компании, тогда как он, напротив, высказывался за индивидуальное отношение к каждому человеку. Он отметил, что обжалует свое увольнение и уже обратился по этому вопросу в национальное управление по вопросам трудовых отношений США.

    Как пишет газета Telegraph, основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил Даморе работу в своей организации. "Пусть цензура останется лузерам. WikiLeaks предлагает работу уволенному из Google инженеру Джеймсу Дамору", — приводит издание заявление Ассанжа в Twitter. "Поисковый гигант находится в непростой ситуации после того, как его сотрудник опубликовал длинную анонимную записку онлайн о том, почему женщины недостаточно широко представлены в индустрии технологий", пишет журнал The Economist. Как пишет издание Deutsche Welle, последний отчет компании показал, что 69% рабочей силы и 80% инженерно-технического персонала – мужчины.

    Кончина Глена Кэмпбэлла

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    Американский певец, гитарист и актер Глен Кэмпбелл скончался на 82-м году жизни во вторник, об этом пишут многие зарубежные СМИ, среди них Rolling Stone, Independent, Guardian, Washington Post, Variety, Los Angeles Times, USA Today, Washington Times, Forbes и другие. "С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего любимого мужа, отца, деда и легендарного певца и гитариста — Глена Трэвиса Кэмпбелла, (который ушел из жизни — ред.) в возрасте 81 года после длительной и мужественной борьбы с болезнью Альцгеймера", — приводит журнал Rolling Stone заявление семьи Кэмпбелла.

    Как отмечает газета Guardian, певец страдал болезнью на протяжении шести лет. По данным газеты Washington Post, в 2015 году Кэмпбелл получил шестую и последнюю премию "Грэмми" за лучшую кантри-песню I"m Not Gonna Miss You.

    Как в свою очередь пишет издание Independent, агент по рекламе музыканта Сэнди Брокоу сообщила, что Кэмпбелл скончался в городе Нэшвилль.

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