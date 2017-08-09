Землетрясение на западе КНР: количество пострадавших постоянно растет

РИА Новости Украина

Мощное стихийное бедствие обрушилось во вторник на провинцию Сычуань на юго-западе Китая: землетрясение магнитудой 7 унесло жизни не менее двенадцати человек, около 200 пострадали. Кроме того, отель, в котором на момент происшествия находились порядка двух тысяч человек, частично обрушился. Местные власти опасаются, что под завалами могут находиться около 100 туристов.

Как сообщил Китайский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21:19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Впоследствии учреждение уточнило, что магнитуда землетрясения составила 7. Также были зафиксированы более 100 афтершоков, сообщают РИА Новости.

Вскоре после инцидента к месту событий были направлены группы спасателей, а также отряды полиции и военных. На фотографиях и видео, распространенных в социальных сетях, а также в репортажах местных телеканалов можно увидеть поврежденные здания. В ряде домов обвалились фрагменты стен, потолка, на полу множество упавших предметов. На дорогах населенных пунктов и за их пределами — множество обломков и камней, сообщается о нарушениях в подаче электричества и о перебоях связи.

shine.cn Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017

Как отмечается в репортажах, большого числа жертв удалось избежать благодаря оперативной эвакуации, на кадрах видно, как люди выбегают на улицы. Тысячи человек находятся на открытой местности, на площадях больших городов и улицах с низкой застройкой, чтобы в случае повторных толчков подвергнуть себя наименьшей опасности.

Как сообщила вечером местная пожарная служба, после серии сильных толчков лобби отеля "Тяньтан" в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось. В общей сложности на момент землетрясения внутри здания находились порядка двух тысяч человек. Спасателям удалось эвакуировать около 500 человек и вывести их на парковку.

Отмечается, что доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности, и после землетрясения дорога местами завалена камнями. Данные о судьбе 1,5 тысячи человек пока не приводятся.

Местные власти уже выразили обеспокоенность, заявив, что под завалами могут находиться около 100 туристов.

Между тем, как сообщает информационный портал Sina, в настоящее время около 600 туристов ожидают вылета из аэропорта Цзюхуан провинции Сычуань, где произошло мощное землетрясение.

Согласно данным издания, в аэропорту находится 601 турист, все они уже перемещены в зал ожидания, где им выдали теплые одеяла. Ожидается, что в скором времени в аэропорту приземлятся четыре самолета. По оценкам властей, к 5 часам утра среды количество ожидающих своих вылетов пассажиров в аэропорту не превысит 100 человек. Есть ли среди туристов иностранцы, не уточняется.

shine.cn Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017

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Ранее китайские СМИ сообщили, что инфраструктура аэропорта Цзюхуан не пострадала от землетрясения. Кроме того, после бедствия около 21.47 по местному времени из аэропорта благополучно вылетел первый самолет, а спустя примерно час — в 22.31 воздушная гавань приняла первый прибывший рейс.

По данным телеканала CCTV, председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение немедленно начать спасательные работы и приложить все усилия для минимизации количества человеческих жертв.

"Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение немедленно организовать работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, всеми силами начать спасательную операцию, насколько возможно минимизировать количество человеческих жертв", — говорится в сообщении телеканала.