наверх
09.08.201712:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Мощное землетрясение в Китае: пострадавших достают из-под завалов

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (200)

    (обновлено: )41
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
    Разрушительное землетрясение в Китае
    STR / AFP
    Разрушительное землетрясение в Китае
    STR / AFP
    Разрушительное землетрясение в Китае
    STR / AFP
    Разрушительное землетрясение в Китае
    STR / AFP
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Stringer
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Stringer
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Stringer
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Thomas Peter

    Рекомендуем

    Обыски в издании Страны 9 августаОбыски в редакции "Страны": в сети появились фото11:41 09.08.2017
    Сексуальный робот. Новая фотосессия Кары Делевинь11:24 09.08.2017
    Противостояние на парковке на ул. Братиславской в КиевеНочное противостояние на парковке в Киеве02:17 09.08.2017
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017Появились первые кадры разрушительного землетрясения в Китае20:48 08.08.2017
    Взгляд на восходящую луну во время частичного лунного затмения на МальтеФотоитоги 8 августа: лунное затмение, новый мурал в Киеве и оползень в Китае17:56 08.08.2017
    Актер Дастин Хоффман"Человек дождя" Дастин Хоффман отмечает 80-летие17:45 08.08.2017
    Фотосессия участниц бразильского конкурса Мисс Бум-БумУчастницы "Мисс Бум-Бум" в Бразилии вышли на улицы показать свои формы17:02 08.08.2017
    Одесский пляжМоре не волнуется. Переполненные пляжи Одессы14:46 08.08.2017
    Рианна показала свою шикарную фигуру на красочном карнавале13:44 08.08.2017
    Все фотоленты

    Число жертв землетрясения, произошедшем во вторник в китайской провинции Сычуань, достигло 19 человек, при этом пострадали 217. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань, сообщает Центральное радио КНР.

    Читайте также: Землетрясение на западе КНР: количество пострадавших постоянно растет

    Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.

    После этого было зафиксировано около 770 афтершоков.

    Ссылки по теме:
    Теги: