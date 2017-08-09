Мощное землетрясение в Китае: пострадавших достают из-под завалов

Число жертв землетрясения, произошедшем во вторник в китайской провинции Сычуань, достигло 19 человек, при этом пострадали 217. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань, сообщает Центральное радио КНР.

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Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.

После этого было зафиксировано около 770 афтершоков.