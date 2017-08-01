Ядовитый мед: "ингредиент Монсанто" и смерть пчеловодства

РИА Новости Украина

Масштабное использование глифосата на покрывающих пампасы плантациях сои негативно сказывается на смежных отраслях сельского хозяйства. Данный гербицид снижает качество меда и убивает пчеловодство Латинской Америки.

За последнее десятилетие производство сои на равнинах Южного конуса росло по экспоненте. Использование ГМО-семян и применение гербицидов стало предметом общественного недовольства, так как вредит здоровью населения, а также местной флоре и фауне.

Одним из самых одиозных гербицидов оказался глифосат, который реализует американская корпорация Monsanto, недавно ставшая частью немецкого химического гиганта Bayer.

Побочные эффекты от использования запрещенного в некоторых европейских странах глифосата серьезно вредят пчеловодству. Пчелы собирают нектар с цветов, потравленных этим гербицидом, и пользуются водоемами, куда он также попадает. Следы данного вещества были найдены в местном меде, что снижает стоимость продукции местных пчеловодов за рубежом, рассказал Sputnik Mundo президент Общества пчеловодов Уругвая, Рубен Риера (Ruben Riera).

В августе 2016 года ЕС обнаружил, что содержание глифосата в уругвайском меде превышает максимально разрешенную норму в 50 частей на триллион (0,05 миллиграмм на 1 кг меда).

В итоге, уругвайские производители оказались вынуждены резко снизить цену на свой мед, уже попавший в Европу. Дальнейшие закупки из этой латиноамериканской страны были прекращены. В США уругвайский мед также продается с уценкой.

"Было бы невыгодным отзывать товар обратно в Уругвай. Уж лучше продать по дешевке в Европе. Это серьезный удар по пчеловодам, которые и раньше были вынуждены уступать в цене", — рассказал Риера.

Пчеловоды обратились к властям Уругвая, указывая, что нынешние цены делают продажу меда "бесперспективной" и ставят под угрозу существование поселений пчеловодов.

Власти созвали комиссию, которая обязана в течение 3-4 лет установить источник происхождения глифосата, однако не этого требовали пчеловоды.

"За 3-4 года, если глифосат так и продолжит отравлять мед, пчеловоды просто-напросто разорятся. Затем, каким бы ни был путь, по которому этот гербицид попадает в мед, если не изменится производственная модель, то все останется по-прежнему. Ни к чему знать, есть ли глифосат в реках, ручьях, нектаре цветов. Зачем нам это знать, если загрязненность глифосатом останется прежней?" — спрашивает Риера.

В начале июля, комиссия обнародовала данные государственных лабораторных исследований 21 образца уругвайского меда. Всего в двух из них было зафиксировано превышение европейской нормы содержания глифосата.

Но Общество пчеловодов Уругвая эти данные не устроили."Нигде не указано, проводились ли исследование с использованием международных нормативов качества, например, немецких. Мы не знаем, меряли ли они содержание глифосата в водоемах вблизи ульев. Исследовался мед, а не поля, где пчелы собирают нектар. Пока это не будет сделано, мы так и не сдвинемся с мертвой точки", — заявил Риера.

В настоящее время, уругвайская пчеловодческая продукция поставляется в США и Европу в практически равных долях. На немецкий рынок, один из самых требовательных и богатых, попадает в среднем треть меда, ввозимого в Европу. Другими словами, Германия закупает шестую часть уругвайского меда, в то время как раньше этого показатель доходил до 90%, подчеркивают в Обществе пчеловодов.

Последние запреты со стороны Европы и США служат некоего рода "звоночками" для уругвайских властей, чтобы те изучили влияние глифосата, поэтому странно, что "не принимается никаких мер предосторожности", заявил Риера.

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"В медицинской литературе весьма ясно описаны риски для населения в результате употребления продукции со следами глифосата. Мы пока не можем с точностью определить причинно-следственную связь, но есть большое подозрение, что глифосат – это именно причина", — отметил Риера.

США до сих пор не ограничивают ввоз уругвайского меда, однако производители опасаются, что долго это не продлится. Недавно глифосат официально был признан канцерогеном в Калифорнии. Мало-помалу беспокойство нарастает и в других штатах.

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"Вполне вероятно, что запрет распространится и на США. Сигналы тревоги поступают и из других штатов. Если недовольство примет массовый характер, США может установить кордоны на ввоз нашего меда", — заявил президент Общества пчеловодов Уругвая.