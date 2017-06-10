Провал года. Тереза Мэй намерена возглавить правительство меньшинства

Татьяна Фирсова — Лондон, для РИА Новости Украина

Консервативной партии Великобритании под руководством Терезы Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства.

Мэй, которой газеты приписали ответственность за "эпический провал" партии, заявила о планах сотрудничества с Североирландской Демократической юнионистской партией DUP, однако не уточнила, в какой форме будет проходить это сотрудничество. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори – в случае, если всем удастся договориться.

Вначале было объявлено, что Мэй выступит перед прессой в 10:00. Вместо этого премьер поторопилась к королеве Елизавете Второй за мандатом на формирование правительства – это формальная, но необходимая процедура. Только после этого Мэй сделала заявление.

"Стране больше, чем когда-либо нужна уверенность, имея наибольшее число голосов и мест по итогам выборов понятно, что только консервативная и юнионистская партия способны обеспечить эту уверенность, возглавив большинство в палате общин", — сказала она, выступая перед журналистами в пятницу после визита в Букингемский дворец.

Премьер явно устала и нервничала, но успела переодеться – если в ночь выборов она была в костюме с алым пиджаком – "цвета лейбористов", то к королеве политик отправилась в синем костюме, чей цвет ассоциируется с цветами консерваторов. Местные СМИ отметили, что в алом костюме Мэй встречалась с президентом США Дональдом Трампом.

Мэй ни слова не сказала о формировании коалиции с DUP, по ее словам, консерваторы будут "сотрудничать со всеми своими друзьями" и в особенности с партией из Северной Ирландии. Это означает, что формального коалиционного соглашения не будет, а будет правительство меньшинства с поддержкой коллег по парламенту — в случае, если не последует новых заявлений.

Выборы проводились по инициативе самой Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit, начало которых запланировано на 19 июня. С этой точки зрения выборы стали для консерваторов провалом — укрепить свои позиции они не смогли. Вместо этого Мэй, по-видимому, заработала голоса против в рядах собственной партии. В частности экс-глава Минфина Великобритании Джордж Осборн сказал, что в случае, если результаты парламентских выборов действительно будут такими неутешительными для консерваторов, как показывают предварительные результаты, то премьер Мэй долго на своем посту не продержится.

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Правительство меньшинства традиционно считается нестабильным. Именно его в настоящее время собирается формировать британский премьер. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая, по предварительным итогам, получит 10 мест в новом парламенте, как ожидается, может согласиться поддерживать правительство консерваторов без заключения формального коалиционного соглашения.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мест в парламенте, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

Североирландская Демократическая юнионистская партия DUP, с которой собирается сотрудничать Мэй в своем новом правительстве меньшинства, выступает за возврат смертной казни и "мягкий" Brexit.

По предварительным итогам выборов, партия получает 1,5% поддержки избирателей и 10 мест в парламенте. Партия образована в 1971 году, ее лидером является Арлен Фостер. В 2011 году пять членов парламента от партии выступили за возврат казни. Что касается выхода из Евросоюза, то против "жесткого Brexit" выступила сама Фостер.

"Никто не хочет жесткого Brexit, мы хотим видеть работоспособный план по выходу из ЕС — то, о чем был проведен народный референдум, поэтому нам нужно двигаться в этом направлении", — сказала тогда она, отметив необходимость уважения особых обстоятельств Северной Ирландии, поскольку "никому усиленная граница с Великобританией не нужна".

Кроме этого, партия выступает против абортов и гей-браков, члены политической силы неоднократно оскорбляли представителей ЛГБТ-сообщества.

Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне" на предварительных итогах всеобщих выборов в парламент Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:19 стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,47%, до 5,30 доллара, "Лукойла" — росла на 0,44%, до 47,86 доллара, "Новатэка" — на 0,09%, до 110 долларов. Цена бумаг "Газпрома" уменьшалась на 0,06% — до 4,13 доллара, а "Газпром нефти" — увеличивалась на 0,44%, до 17,18 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0.04%, до 2,20 доллара, Сбербанка — на 0,39%, до 10,88 долларов. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,02%, до 12,18 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,88%, до 14,02 доллара, "Северстали" — на 0,67%, до 12,84 доллара. Стоимость расписок НЛМК росла на 0,40%, до 19,08 доллара. Цена бумаг "Магнита" уменьшалась на 0,51%, до 36,24 доллара, "Ленты" — росла на 0,08%, до 5,86 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,11% — до 4,64 доллара.

Между тем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что надеется, что итоги досрочных выборов в Великобритании не повлияют на переговоры о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Договоренности об условиях Brexit должны быть достигнуты не позднее конца марта 2019 года в результате переговоров Еврокомиссии (от имени Евросоюза) и властей Великобритании. Однако этот срок может быть продлен по соглашению сторон.

"Все выборы важны. Однако вчерашние имели особую важность. Я очень надеюсь, что Британия будет готова открыть переговоры", — сказал он на пресс-конференции в пятницу, напомнив, что Еврокомиссия готова к началу дискуссий.

"Я надеюсь, что у нас не будет задержек с завершением этих переговоров… Я надеюсь, что итоги выборов не будут иметь важного влияния на переговоры, которых мы так ждем", — сказал Юнкер на пресс-конференции в Праге, которая транслируется службами ЕК.

Юнкер также отметил, что вопрос продления сроков переговоров о Brexit не стоит до их начала. "Прежде, чем задаваться вопросом о продлении переговоров с британскими друзьями, нужно, чтобы они начались. Я хотел бы, чтобы они начались", — сказал он.