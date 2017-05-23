Евросоюз готов к переговорам с Великобританией о "разводе"

Мария Князева, для РИА Новости Украина

Соответствующие решения по переговорам принял в понедельник совет министров 27 стран ЕС по общим вопросам. Директивы о переговорах основаны на рекомендациях Еврокомиссии от начала мая и лидеров стран ЕС от конца апреля, пишут РИА Новости.

Мишель Барнье останется непосредственным переговорщиком, назначенным Еврокомиссией. Барнье надеется, что сможет запустить переговоры с Великобританией на неделе, начинающейся 19 июня.

Заместитель премьер-министра Мальты, председательствующей в ЕС, Луис Грек напомнил в понедельник журналистам, что Евросоюз ожидает непростых переговоров о "разводе".

Эти переговоры с множеством аспектов, которые потребуется решать, нужно уложить в менее чем два года и прийти к соглашению не позднее 30 марта 2019 года, гласят правила ЕС. Однако директивы, принятые в понедельник, допускают возможность расширения этого срока, если Евросовет и Соединенное Королевство единогласно решат это сделать.

Евросоюз подготовится и на случай неудачных переговоров, об этом говорилось в заявлении апрельского саммита ЕС по Brexit.

ЕС будет выступать одной из сторон дискуссии с единой позицией. Обособленных переговоров, связанных с Brexit, между отдельными государствами союза и Великобританией быть не должно, сообщалось ранее.

Две части переговоров

Принятые в понедельник указания о Brexit рассчитаны только на первую фазу переговоров. Более того, они могут корректироваться в будущем.

Основная часть этого первого этапа — установление как можно большей ясности и юридической определенности для граждан, бизнеса, международных партнеров о последствиях Brexit, а также определение финансовых обязанностей Британии, связанных с ее членством в ЕС. Сроки проведения первой части переговоров не уточняются.

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Окончательно оформить договоренности о будущих отношениях союза и страны можно будет лишь после того, как Великобритания выйдет из ЕС. Однако обсуждение понимания этих грядущих отношений, а также возможных, ограниченных во времени промежуточных периодов в отношениях после развода, могут начаться на втором этапе переговоров.

Евросоюз будет тщательно следить за продвижением первой фазы Brexit, выход на второй этап дискуссий с Британией будет возможен, лишь если ЕС решит, что по первому этапу был достигнут необходимый прогресс.

По итогам двух фаз переговоров ЕС и Соединенное Королевство должны прийти к так называемому "соглашению о выходе". После того, как этот договор вступит в силу, на страну перестанут распространяться законы ЕС.

Однако пока Великобритания не перестала быть членом ЕС, на нее распространяются все права и обязанности участника союза, на этом настаивали в Евросоюзе.

Люди

Саммит глав государств в конце апреля в своих указаниях по Brexit отмечал, что решение Великобритании покинуть ЕС создает значительную неопределенность для населения и бизнеса, которая может повлечь за собой сбои как в Великобритании, так и, в меньшей степени, в странах ЕС.

Поэтому первым приоритетом Евросоюза в переговорах будет сохранение прав граждан ЕС и их семей в Великобритании, а также граждан Соединенного Королевства и их семей в ЕС, говорится в директивах, принятых в понедельник.

Соглашение о "разводе" должно предоставить необходимые гарантии прав таких граждан, включая право получить постоянный вид на жительство.

Эта договоренность также должна определить порядок обращения на рынке ЕС товаров, затронутых Brexit. Оно должно сделать так, чтобы любой товар, законно размещенный на едином рынке Евросоюза до даты ухода Британии, мог бы продолжать обращаться на рынке и после этой даты, говорится в директиве.

Итоговое соглашение страны и союза также должно содержать пункты, касающиеся защиты имущества, фондов, активов ЕС, его учреждений и их сотрудников.

Финансы

Евросоюз хочет, чтобы Великобритания выполнила финансовые обязательства перед Евросоюзом, которые она взяла и будет брать на себя, будучи членом ЕС. Поэтому на первом этапе переговоров необходимо будет разработать методологию урегулирования финансовых обязательств, свидетельствует текст директив.

Находясь в составе союза, Великобритания, в частности, делает отчисления в общий бюджет ЕС пропорционально определенным экономическим показателям. Основным источником дохода бюджета являются именно взносы стран союза. Однолетний бюджет ЕС рассчитывается исходя из семилетнего финансового плана (MFF), который при его формировании и одобрении согласовывается Еврокомиссией, странами ЕС и Европарламентом. Нынешний MFF действует с 2014 по 2021 годы.

Помимо бюджета ЕС, который финансирует различные проекты в союзе и за его пределами, в директивах упомянуты и обязательства страны перед Европейским инвестиционным банком, Европейским фондом развития, Фондом для беженцев в Турции.

Сторонам необходимо договориться не только о расчетах объема обязательств, но и о графике выплат. Условия выплат должны быть такими, чтобы смягчить влияние выхода Великобритании, второй крупнейшей экономики ЕС после Германии, из плательщиков в бюджет союза.

Обязательства Соединенного Королевства перед ЕС должны быть определены в евро, написано в директивах.

Страны

Евросоюз привержен сохранению мира и стабильности на острове Ирландия, где находится государство Ирландия, которое остается членом ЕС, и Северная Ирландия, входящая в состав Великобритании. Переговоры о Brexit должны быть нацелены на то, чтобы на острове не возникло жесткой границы, говорится в материалах ЕС.

Исходя из директивы, в соглашении о Brexit должны содержаться положения, связанные с вопросами транзита товаров через Великобританию в и из государства Ирландия.

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Помимо этого, на первой стадии переговоров о "разводе" нужно обсудить возможный общий подход ЕС и Британии к работе с партнерами-третьими странами и международными организациями, отмечается в директивах.

Евросоюз ранее заявлял, что переговоры с Британией будут вестись по принципу "ничто не решено, пока все не решено".