Китай недоволен результатами G7, мягко говоря

PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

РИА Новости Украина

США и Япония использовали площадку G7 для усиления давления на Китай, а антикитайский тезис в итоговую декларацию G7 вписать было легче, чем найти консенсус по глобальной торговле и климату — так опрошенные Sputnik эксперты комментирe.n итоговый документ саммита G7 в Италии. В нем лидеры "семерки" выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море, призвали к демилитаризации этих районов.

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Китай выразил решительное неудовлетворение позицией G7. В ответ он призвал страны "семерки" разобраться в ситуации вокруг Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. А также придерживаться обещания не принимать чью-либо сторону по спорным вопросам в этих районах.

Miguel MEDINA / AFP Саммит G7 в Сицилии

Саммит G7 в Италии фактически подтвердил антикитайскую позицию, которую лидеры "семерки" сформулировали в прошлом году по итогам встречи в Японии. Тогда в ответ Китай решительно дал понять, что третьим странам, непосредственно не втянутым в эти споры, не следует интернационализировать конфликты. Ситуация в обеих конфликтных зонах за последний год несколько стабилизировать, между тем это не нашло отражение в позиции G7.

Саммит G7 в Италии еще до его начала наблюдатели называли одним из самых сложных за многие годы. Связано это с разногласиями по вопросам глобальной торговли и изменения климата. Они сохраняются между дебютировавшим на площадке G7 президентом США Дональдом Трампом и остальными членами этого клуба. На это обратил внимание политолог Михаил Беляев: "Поскольку надо было принимать какую-то резолюцию, которую могут поддержать все участники, то пришлось найти тот общий знаменатель, ту платформу, которая G7 объединила бы. В этой ситуации китайский вопрос всплывает на поверхность, и без всяких дальнейших дискуссий. Роста Китая опасаются. В недавнем обзоре МВФ и других ведущих международных экономических и финансовых институтов Китай твердо поставлен на первое место к 2050 году. На втором месте окажется Индия, США уходят на третье место, а Западная Европа выкатывается из первой десятки. Естественно, этот тренд не остановить, ясно, что мировое развитие идет именно в этом направлении, но, тем не менее, какие-то препятствия и Европа, и Америка пытаются ставить по мере имеющихся у них сил. Такой силой и стала площадка G7. Но самое главное – антикитайский тезис легко объединил всех участников саммита, помог им без труда найти общую платформу".

Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада не только географически далеки от Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Территориальные споры там не являются для них первоочередной внешнеполитической проблемой, на которую они реагируют. На это обратил внимание эксперт Института Дальнего Востока Александр Ломанов: "Совершенно понятно, что из "семерки" в этом заинтересованы только двое – Америка и Япония. От Европы и Канады проблема настолько далека, что для них за исключением только абстрактных соображений о правильности мироустройства никаких геополитических и практических выгод или ущерба все эти спорные острова совершенно не представляют. Вместе с тем понятно, что политика "семерки" была и будет оставаться преемственной в этом вопросе, потому что Западу и Америке нужны рычаги какого-то давления на Китай, торгового торга с Китаем, чтобы была возможность упрекать его в неправильном поведении. И соответственно, под это просить какие-то встречные уступки. Первая уступка, которая сразу же приходит в голову без долгих размышлений это давление на КНДР. С другой стороны нельзя не признать, что за год после саммита в Японии ситуация вокруг Китая слишком изменилась. В США и на Западе раздражены морским Шелковым путем, который Китай предлагает проложить именно через Южно-Китайское море и Индийский океан. Лидеры "семерки" испытывают большие сомнения относительно этого проекта, в необходимости его поддержки, скорее всего, у них даже больше решимости остановить Китай на этом пути. Отсюда и озабоченность его действиями в Южно-Китайском море".

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США использовали площадку G7 для усиления давления на Китай и поддержки Японии, считает военный эксперт Владимир Евсеев: "Давление на Китай по этому вопросу нужно было в первую очередь США. С одной стороны, они организуют относительно успешный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, а с другой стороны, проводят политику давления на Китай по болевым точкам. И США будут продолжать такую политику. И в этих условиях было бы разумно, если бы Китай укреплял взаимодействие с Россией, потому что совершенно очевидно, что в мире глобальным противником США является не Россия, а Китай. К тому же США являются если не соперником, то главным региональным конкурентом Китая. Было бы странно в этих условиях, если бы США не поддержали на саммите своего союзника Японию. Но в то же время совершенно очевидно, что поддержка союзников не обязательно выльется в какие-то чрезмерно жесткие ответные меры со стороны Китая. Я в это не особенно верю. Это политики Трампа, когда много всего говорится, но мало что делается. Во всяком случае, я пока не вижу каких-то шагов со стороны США, которые требовали бы от Китая жестких ответных мер. Пока больше речь идет об элементах давления на Китай".

В ответ на озабоченность G7 ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях МИД Китая заявил, Пекин занимает ясную и последовательную позицию. Китайская сторона всегда готова уточнять ее посредством прямых консультаций и переговоров, направленных на совместную защиту мира и стабильности в указанных акваториях, поддерживающих свободу судоходства и полетов вдоль морских путей.