О чем говорят в мире: летающее авто к 2020 году, неугомонный Трамп

Разногласия между Трампом и госдепом по Ирану

Белый дом на прошлой неделе отклонил письмо госдепартамента США, в котором отмечалось, что Иран полностью соблюдает выполнение соглашения по ядерной программе, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации. По словам источников издания, изначальное письмо, подготовленное госдепартаментом, было слишком мягким, поскольку оно игнорировало дестабилизирующую деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержку региональных террористических группировок. Wall Street Journal отмечает, что президент США Дональд Трамп лично внес вклад в пересмотр письма, которое было направлено в Конгресс 18 апреля (государственным департаментом). Финальная версия письма подчеркнула угрожающую роль, которую Иран играет в регионе, и поставила под вопрос долгосрочную поддержку Вашингтоном достигнутого с Ираном соглашения. Трамп также отдал распоряжение госсекретарю США Рексу Тиллерсону сделать комментарии на следующей день в этой связи, чтобы тот подчеркнул, что новая администрация планировала изменение политики по отношению к Ирану, в том числе и сделку по ядерной программе, цитирует американское издание высокопоставленных чиновников. По мнению газеты, этот эпизод подчеркнул разногласия между жесткой позицией Трампа по Ирану и подходом госдепа к решению этой проблемы.

Uber намерена создать летающий автомобиль к 2020 году

Сервис онлайн-заказа такси Uber во вторник объявил о намерении к 2020 году разработать и представить прототип летающего автомобиля на выставке World Expo 2020 в городе Дубай, сообщают зарубежные СМИ (USA Today, Washington Post, New York Post, Guardian, Telegraph, Forbes, Financial Times и другие). Компания сделала соответствующее заявление в ходе конференции Elevate Summit в американском городе Даллас. Uber заявила, что наладила партнерские отношения с рядом городов и компаний для разработки летающих автомобилей и необходимой технической базы для осуществления автомобилем взлета и посадки как у вертолетов. "Городская авиация — естественный следующий шаг для Uber", — приводит газета Financial Times слова директора отдела производства Джеффа Холдена. Как отмечает газета USA Today, он заявил, что изначальная миссия компании заключалась в том, чтобы дать людям больше свободного времени, сократить заторы и снизить объемы загрязнения окружающей среды. "Поэтому мы работаем, чтобы создать реальность "Нажми на кнопку и соверши полет", — отметил Холден. По данным газеты Washington Post, Холден заявил, что "это возможно, потому что мы радикально меняем тип летательного аппарата". Газета Telegraph приводит слова следующие слова Холдена: "Мы превращаем это в то, что, как мы думаем, станет повседневным явлением".

Противники однополых браков против Макрона

Французская общественная организация в поддержку традиционных семей Manif pour tous призвала граждан Франции не голосовать за победителя первого тура президентских выборов во Франции, основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона. Об этом пишут многие франкоязычные СМИ, среди них Monde, Parisien, Express, Huffington Post, Soir, Ouest-France и другие. "Эммануэль Макрон намеревается продолжить заканчивающуюся пятилетку и продолжить разрушение цивилизации. Кандидат, открыто выступающий против семейных ценностей, он ставит деньги выше людей", — говорится в коммюнике организации. "Эммануэль Макрон готовит политику, направленную против семейных ценностей. Для семей, для детей, для будущего, 7 мая: Макрон — это нет!", — приводит газета Express слова главы организации Людовин Де Ля Рошер (Ludovine de La Rochère). Как отмечает газета Ouest-France, в коммюнике организация отказалась давать какие-либо указания в отношении того, за кого следует голосовать и заявила, что является "свободной и независимой от всех партий".

Суд в США отменил еще одно решение Трампа

Суд в США заблокировал распоряжение Белого дома о прекращении финансирования городов-убежищ для нелегалов, которые ограничивают сотрудничество с миграционными властями, пишут зарубежные СМИ (New York Times, Washington Post, Financial Times, Hill, USA Today и другие). По данным газеты New York Times, соответствующее временное решение принял судья Уильям Оррик в Сан-Франциско. Сообщается, что данное решение будет оставаться в силе до тех пор, пока правомерность распоряжения Белого дома будет рассматриваться в суде. Ранее президент США Дональд Трамп грозил урезать финансирование городов, которые принимают у себя нелегальных иммигрантов и отказываются выдавать их властям.

"Просто Девятый окружной суд спятил", — заявил журналистам глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, которого цитирует издание Hill. "Ясно, что в нашей стране можно выбирать суды (для нужного решения)", — добавил он. "Мы предпримем действия, чтобы подать на это апелляцию", — уточнил Прибас, по словам которого, решение суда будет пересмотрено, даже если для этого придется дойти до Верховного суда США.

Иванка Трамп опровергает

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка опровергла сообщения, что повлияла на решение главы государства нанести ракетный удар в Сирии, об этом пишут в среду американские СМИ, в числе которых газеты Hill, Politico, Washington Examiner и другие.

"Это неверная интерпретация", — заявила она во время визита в Германию. Ранее сообщалось, что реакция Иванки на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение отца нанести ракетный удар в Сирии. "Я думаю, что, будучи человеком, было бы сложно видеть изображения, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души", — приводит газета Hill заявление Иванки Трамп по поводу атаки в Сирии. Дочь президента США призналась, что поделилась с отцом своим мнением, отметив, что оно "совпадало" с мнением президента. Она добавила, что ее отец принял решение о нанесении удара в Сирии, обсудив его с представителями правительства. "Глава страны не может принимать решения, основанные только на одних эмоциях… Консультации были получены на всех уровнях", — заявила дочь президента США. Она похвалила отца за решительность и заявила, что гордится его действиями, которые дали понять, что "США не будет закрывать глаза на чудовищные атаки такого рода с использованием химоружия".