Песков прокомментировал сообщения о подготовке ко встрече Путина и Трампа

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в мае.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах двух стран сообщил, что первая встреча Путина и Трампа может состояться уже в конце мая в одной из европейских стран.

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"Пока ничего нет", — ответил Песков РИА Новости на вопрос, возможна ли такая встреча в мае и ведется ли подготовка к ней.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.