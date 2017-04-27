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    Песков прокомментировал сообщения о подготовке ко встрече Путина и Трампа

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (188)

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    Российские СМИ со ссылкой на источники в госструктурах двух стран сообщили, что первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в конце мая в одной из европейских стран.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в мае.

    Павел Климкин в сенате США
    Facebook Министерства иностранных дел Украины
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    Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах двух стран сообщил, что первая встреча Путина и Трампа может состояться уже в конце мая в одной из европейских стран.

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    "Пока ничего нет", — ответил Песков РИА Новости на вопрос, возможна ли такая встреча в мае и ведется ли подготовка к ней.

    Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.

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