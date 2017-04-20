Тиллерсон объявил о провале ядерной сделки с Ираном

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели.

"СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — Ред.) потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого…", — сказал он на пресс-конференции.

Смотрите также: Фотоитоги 19 апреля: Украина в плену снегопада, суд ООН, Порошенко в Лондоне

Представитель США в СБ ООН Никки Хейли ранее заявила, что правительство Ирана несет ответственность за происходящее в Сирии, так как уже многие годы поддерживает режим Башара Асада.

Позже министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что иранский след есть во всех проблемах Ближнего Востока. По его словам, Иран провоцирует нестабильность в регионе, и необходимо противостоять расширению его влияния, в том числе, для того, чтобы положить конец йеменскому конфликту с помощью переговоров под эгидой ООН.