Постреферендум: раскол турецкого общества достаточно серьезный - эксперт

Мария Шелудякова — Sputnik, для РИА Новости Украина

Результаты референдума в Турции показали существенный раскол в обществе, считают эксперты. Особых изменений в расстановке сил на внутриполитической арене голосование не выявило.

По предварительным данным, сторонники президента набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников реформы. В соответствии с поправками в Конституцию, полномочия президента значительно расширяются, а пост премьер-министра будет упразднен. Кроме того, глава государства получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

"Результаты всех недавних выборов показывали одинаковое соотношение: сколько довольных политикой Эрдогана, столько и недовольных. Однако последние парламентские выборы были в пользу партии президента. Тем не менее, раскол действительно серьезный", — заявил старший научный сотрудник НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова Виктор Надеин-Раевский.

Результаты референдума по крупным городам отражают реальную политическую обстановку в стране, уверены политологи.

"Как и следовало ожидать, курды продолжат играть свою роль. Они не проголосовали за изменение Конституции, как и наиболее крупные города: Анкара, Стамбул и Анталия. Эрдоган одержал победу, прежде всего, в центральных регионах, — продолжил Надеин-Раевский. - Ситуация достаточная своеобразная, но положение дел принципиально не изменилось".

Противники усиления полномочий главы государства, безусловно, попытаются обжаловать результаты голосования, однако судебные органы уже в значительной степени под контролем Эрдогана.

"Республиканская народная партия не просто призывает выйти на акции протеста, но уже обратилась в Конституционный суд, хотя ЦИК Турции утверждает, что для пересмотра результатов нет никаких оснований, — заявил руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. — Раскол турецкого общества достаточно серьезный и носит ощутимый характер".

По мнению политолога, поражение на референдуме сыграло бы в пользу Эрдогана — таким образом президент частично перебросил бы ответственность за возможные неудачи и провалы на то, что не удалось провести данные поправки. Более того, эксперт считает, что де-факто Турция — президентская республика уже с 2014 года.

Разделение турецкого общества на две части говорит о том, что президенту так и не удалось убедить своих политических оппонентов, что "он — это Турция, а Турция — это он", отметил Мавашев. Остальные же поддерживают Эрдогана в том числе и потому, что глава государства сумел обеспечить стабильное экономическое развитие.

Политологи согласились, что соседям выгодна единая Турция с сильной централизованной властью, так как с одним лидером договориться проще, что с разрозненной политической элитой, где каждый тянет в свою сторону.

"Теперь у Эрдогана не осталось противников, нет противников и дальнейшей исламизации страны. Эрдоган умеренный исламист, так он себя позиционирует, но можно ожидать, что исламизация страны продолжится. На международной арене Турция продолжит свою линию", — отметил Надеин-Раевский, комментируя вероятные последствия введенных поправок.

Кроме того, эксперты прогнозируют укрепление отношений Турции с другими исламскими государствами. Прежде всего, речь идет о странах Ближнего и Среднего Востока. Ожидают и "определенный экспансионизм на границах". Эрдоган продолжит расширять вмешательства в дела Ирака и Сирии, насколько ему позволят внешние игроки.