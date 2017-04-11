Ваши документы. В Госдуме РФ предложили регистрацию в соцсетях по паспортам

РИА Новости Украина

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в пятницу на рассмотрение палаты законопроект о регистрации пользователей в социальных сетях исключительно по паспорту и о запрете на регистрацию детям до 14 лет; инициатива получила широкий резонанс, однако чиновники и депутаты высказались против подобных нововведений, назвав законопроект вредным и малореалистичным.

На прошлой неделе стало известно, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект, который значительно ограничит анонимность россиян в интернете. Пользователям до 14 лет предлагалось запретить доступ в социальные сети, а всем остальным – регистрировать аккаунты исключительно под настоящим именем с обязательным использованием паспортных данных.

В пятницу утром законопроект появился в электронной базе данных нижней палаты парламента под авторством депутата Госдумы от Санкт-Петербурга Виталия Милонова.

В соцсети — по паспорту

Законопроект устанавливает принципы правового регулирования отношений в сфере социальных сетей, в частности, вводит запрет на регистрацию в социальных сетях детей до 14 лет. Документ определяет, что владелец соцсети при регистрации обязан потребовать у пользователя в электронной форме документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и его возраст. При этом регистрация осуществляется только под настоящими именем и фамилией, псевдонимы не допускаются. Также не допускается наличие у одного физического лица нескольких страниц в одной социальной сети.

Законопроект обязывает пользователя в случае изменения персональных данных незамедлительно сообщить об этом владельцу соцсети.

Также, согласно проекту, запрещается распространять заведомо недостоверную информацию, предоставлять при регистрации недостоверные персональные данные, пользоваться соцсетями в рабочее время при осуществлении трудовой деятельности в организациях, полностью финансируемых за счет средств бюджетной системы РФ, а также в служебное время при прохождении государственной гражданской службы.

Запрет на призывы к участию в несакнционированных митингах

Депутат предлагает запретить использование социальных сетей с целью организации несанкционированных митингов, демонстраций и шествий, в том числе установить запрет на распространение информации об их проведении и призывы к участию в них.

Согласно проекту, пользователям запрещается распространять любые виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также предоставлять ее напрямую несовершеннолетним. Также предлагается запретить распространять информацию, голосовую информацию, тексты, изображения, звукозаписи, музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, содержащие объекты авторских и (или) смежных прав, без разрешения правообладателя.

В законопроекте содержится запрет на распространение текстов переписки с другими пользователями без их предварительного согласия. Также предусматривается запрет предоставлять и распространять "информацию, пропагандирующую национальную, классовую, социальную нетерпимость, употребление алкогольной продукции и (или) табачных изделий, социальное, расовое, национальное, религиозное неравенство, нетрадиционные сексуальные отношения, насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, нецензурную брань", а также распространять изображения, аудиовизуальные произведения порнографического характера.

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Кроме того, в проекте содержится пункт о запрете предоставления и распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также другие экстремистские материалы.

Запрет на спам, рекламу и дистанционную торговлю

Законопроект также предлагает запретить рекламировать в социальных сетях курительные смеси, услуги магов и колдунов, а также биологически активные добавки. За нарушение такого запрета граждан предлагается наказывать штрафом в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Еще один запрет предлагается установить на продажу товаров дистанционным способом с использованием соцсетей пользователям, не достигшим 18 лет. За нарушение этого запрета предусматривается наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.

Пользователям, не достигшим 18 лет, предлагается запретить вступать в сообщества, содержащие информацию, запрещенную к распространению среди детей. Штраф за такое правонарушение может составить от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей для родителей или законных представителей ребенка.

Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление спама, как для пользователя, так и для владельца социальной сети. Под спамом предлагается понимать массовые рассылки личных сообщений пользователям без их согласия с информацией, содержащей признаки рекламы, предусмотренные федеральным законом о рекламе.

За рассылку спама в социальной сети, в том числе самим владельцем соцсети, предлагается наказывать штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и от 100 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

"Малореалистичный и вредный" проект

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле пока не ознакомились с законопроектом, но читали о нем в СМИ. Он назвал положения якобы из проекта закона, которые обсуждаются в СМИ, малореалистичными.

"Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены. Вот те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту инициативу и не считают ли, "что это может нарушить конституционные права человека на доступ к информации и защиту персональных данных".

В свою очередь, коллега автора законопроекта по фракции, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко (ЕР) заявил, что такая инициатива вредна и только оттолкнет молодежь, излишние запретительные меры приведут к появлению иных способов коммуникации, а потому они недейственны.

"Данная инициатива ни с кем не обсуждалась: ни в комитете Госдумы по информационной политике, ни во фракции "Единая Россия". Я не думаю, что запретительные меры в соцсетях — это правильный инструмент. Излишние барьеры приведут к тому, что очень быстро найдутся иные способы коммуникации. Как правило, меры подобного рода требуют тщательной проработки, всестороннего обсуждения, в том числе и с подрастающим поколением", — заявил Ревенко.