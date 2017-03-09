Учёные выяснили причину алкоголизма

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Учёные из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США) пришли к выводу, что алкоголизм может быть вызван дисбалансом в работе дофамина, передает RT.

Алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих "гормон радости" — дофамин. Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепляться привычка употреблять спиртное.

У непьющего человека в организме находится около 20 тыс. нейронов, вырабатывающих дофамин, который передаёт в мозг сигнал важности стимула или же сигнал ошибки. Чтобы человек мог правильно себя вести и принимать правильные решения, должен поддерживаться определённый баланс этих сигналов, но под воздействием алкоголя он нарушается.

"Спиртное меняет как активность нейронов в префронтальной коре, так и свойства самих дофаминергических нейронов. Стимул, связанный с алкоголем, передаётся дофаминергическими нейронами как имеющий мотивационную и поведенческую важность, независимо от того, совпадает он с ожидаемым исходом или нет, в то время как без алкоголя эти нейроны передавали бы некую меру соответствия между ожидаемым и полученным подкреплением", — говорится в тексте исследования.

Таким образом, под воздействием алкоголя дофамин оказывает влияние на "центр удовлетворения" в мозге, вызывая чувство предвкушения наслаждения от возможности выпить спиртное и само наслаждение от процесса. Далее дофамин "подкрепляет" привычку выпивать, что способствует повторяемости этого действия.

По словам учёных, это исследование — ещё один шаг на пути к возможности лечения алкоголизма. Если наука сможет "заставить" дофамин работать сбалансированно, правильно реагировать на стимулы в окружающей среде при присутствии алкоголя в организме, показывая разницу между тем, что ожидаемо, и тем, что получено, то можно будет помочь людям, страдающим алкогольной зависимостью.

Ранее Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь и сигареты, соответствующее решение поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.