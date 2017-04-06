Окропили Майдан кровью... Соцсети о столкновениях в Полтаве

Тимур Громов, РИА Новости Украина
До недавно мирная Полтава приковала к себе всеобщее внимание кровавыми событиями в самом центре города. Вечером в среду, 5 апреля, заурядный протест в центре города совершенно неожиданно перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. В результате столкновений задержаны 12 человек. А все начиналось с того, что активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель, перегородив тем самым путь для местных жителей.
По данным правоохранителей, в результате столкновений в Полтаве были ранены три человека, в том числе один патрульный. Прооперированного активиста, АТОшника Александра Кобу, который пострадал в стычках во время митинга, после операций перевели в областную больницу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Гранчак.
В соцсетях кровавые полтавские события наделали немало шума: "Хочу обратиться ко всем депутатам, которые голосовали за разрешение на это строительство, Вы должны понимать, что все это на вашей продажной совести! Как вы думаете что будет дальше? У общественности лопнуло терпение! Некогда спокойная Полтава, стала сегодня эпицентром борьбы за права своей общины!".
"Меня не удивляет сам факт того, что произошло. По ходу, кто-то почувствовал себя местным вождем. Честно, очень зря. То, что произошло — настоящая точка невозврата", — есть в сетях и такие комментарии.