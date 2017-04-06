Окропили Майдан кровью... Соцсети о столкновениях в Полтаве

Новини Полтавщини

Тимур Громов, РИА Новости Украина

До недавно мирная Полтава приковала к себе всеобщее внимание кровавыми событиями в самом центре города. Вечером в среду, 5 апреля, заурядный протест в центре города совершенно неожиданно перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. В результате столкновений задержаны 12 человек. А все начиналось с того, что активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель, перегородив тем самым путь для местных жителей.

По данным правоохранителей, в результате столкновений в Полтаве были ранены три человека, в том числе один патрульный. Прооперированного активиста, АТОшника Александра Кобу, который пострадал в стычках во время митинга, после операций перевели в областную больницу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Гранчак.

В соцсетях кровавые полтавские события наделали немало шума: "Хочу обратиться ко всем депутатам, которые голосовали за разрешение на это строительство, Вы должны понимать, что все это на вашей продажной совести! Как вы думаете что будет дальше? У общественности лопнуло терпение! Некогда спокойная Полтава, стала сегодня эпицентром борьбы за права своей общины!".

"Меня не удивляет сам факт того, что произошло. По ходу, кто-то почувствовал себя местным вождем. Честно, очень зря. То, что произошло — настоящая точка невозврата", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook