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    Зарубежье

    Европейский опыт: любой пес лучше любого политика

    (обновлено: )85
    Кандидатуру пса хорошо предложить и на пост депутата и это было бы очень важно для нашего муниципалитета, считает представительница "Движения за лучшую общину Книч" Мария Сретенович.
    Флаг Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Оппозиция небольшого сербского муниципалитета Книч (Knic) предложила назначить помощником председателя общины… местного пса.

    Оппозиционеры недовольны тем, что работу получают в основном близкие к правящей партии люди, поэтому, быть может, и собака сможет получить какую-нибудь хорошую должность. 

    Они отмечают, что в общине процветает партократия, и оппозиции закрыты любые каналы диалога с чиновниками, так что, возможно, пес установит баланс политических сил, сообщает Sputnik.

    Отдельные депутаты предлагают, заботясь о бюджете, выбрать собаку, которая ест поменьше человека.

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    "У собаки нет партбилета, он не переходит из партии в партию. Я гарантирую, что собака — верное животное и может сделать для муниципалитета больше, чем канцелярия председателя общины. Кроме того, собака бы не прерывала меня во время заседания, когда я пытаюсь сказать то, что думаю", — заявил таблоиду "Ало!" депутат от Либерально-демократической партии Любодраг Джокович (Ljubodrag Djokovic)

    В свою очередь, руководство общины считает сам факт, что такое назначение рассматривается оппозицией, унизительным для местного самоуправления. "Это выходит за рамки корректного и пристойного поведения оппозиции", — сказал "Ало!" председатель муниципалитета Зоран Джорович (Zoran Djorovic)

    Несогласные, впрочем, не успокаиваются: "Кандидатуру пса можно предложить и на пост депутата, потому что многие депутаты вообще не участвуют в заседаниях, а собака очень активна. Это было бы очень важно для нашего муниципалитета",  - сказала Мария Сретенович (Marija Sretenovic), представительница  "Движения за лучшую общину Книч".

    Муниципалитет Книч приобрел широкую известность в Сербии после того, как почетным гражданином был провозглашен президент Сербии Томислав Николич, а оппозиция возмутилась и заявила, что звания почетного гражданина достоин премьер Александар Вучич. Ирония в том, что эти два политика стояли у истоков правящей ныне в Сербии "Сербской прогрессивной партии".

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