Европейский опыт: любой пес лучше любого политика

РИА Новости Украина

Оппозиция небольшого сербского муниципалитета Книч (Knic) предложила назначить помощником председателя общины… местного пса.

Оппозиционеры недовольны тем, что работу получают в основном близкие к правящей партии люди, поэтому, быть может, и собака сможет получить какую-нибудь хорошую должность.

Они отмечают, что в общине процветает партократия, и оппозиции закрыты любые каналы диалога с чиновниками, так что, возможно, пес установит баланс политических сил, сообщает Sputnik.

Отдельные депутаты предлагают, заботясь о бюджете, выбрать собаку, которая ест поменьше человека.

"У собаки нет партбилета, он не переходит из партии в партию. Я гарантирую, что собака — верное животное и может сделать для муниципалитета больше, чем канцелярия председателя общины. Кроме того, собака бы не прерывала меня во время заседания, когда я пытаюсь сказать то, что думаю", — заявил таблоиду "Ало!" депутат от Либерально-демократической партии Любодраг Джокович (Ljubodrag Djokovic)

В свою очередь, руководство общины считает сам факт, что такое назначение рассматривается оппозицией, унизительным для местного самоуправления. "Это выходит за рамки корректного и пристойного поведения оппозиции", — сказал "Ало!" председатель муниципалитета Зоран Джорович (Zoran Djorovic)

Несогласные, впрочем, не успокаиваются: "Кандидатуру пса можно предложить и на пост депутата, потому что многие депутаты вообще не участвуют в заседаниях, а собака очень активна. Это было бы очень важно для нашего муниципалитета", - сказала Мария Сретенович (Marija Sretenovic), представительница "Движения за лучшую общину Книч".

Муниципалитет Книч приобрел широкую известность в Сербии после того, как почетным гражданином был провозглашен президент Сербии Томислав Николич, а оппозиция возмутилась и заявила, что звания почетного гражданина достоин премьер Александар Вучич. Ирония в том, что эти два политика стояли у истоков правящей ныне в Сербии "Сербской прогрессивной партии".