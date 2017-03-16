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16.03.201710:00
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    Экономика

    Посол ЕС: Украина получит 600 млн евро от Евросоюза в ближайшие недели

    (обновлено: )10113
    Глава представительства ЕС отметил, что Украина выполнила почти все условия выделения 600 млн евро макрофинансовой помощи. По его словам, Выделение средств произойдет в течение ближайших недель.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 — мар, РИА Новости Украина. Глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли заявил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в течение ближайших недель.

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    Об этом он сказал на бизнес-форуме в Киеве.

    "Украина выполнила почти все условия выделения 600 млн евро макрофинансовой помощи… Выделение средств произойдет в течение ближайших недель", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение  с США о выделении украинской стороне 54 миллионов долларов.

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