Посол ЕС: Украина получит 600 млн евро от Евросоюза в ближайшие недели

КИЕВ, 16 — мар, РИА Новости Украина. Глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли заявил, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в течение ближайших недель.

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Об этом он сказал на бизнес-форуме в Киеве.

"Украина выполнила почти все условия выделения 600 млн евро макрофинансовой помощи… Выделение средств произойдет в течение ближайших недель", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение с США о выделении украинской стороне 54 миллионов долларов.