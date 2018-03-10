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    Вертолеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ситуация в Славянске
    Стрелков: ополченцы Славянска сбили четвертый вертолет за три дня
    19:33 05.06.2014
    3058Спецоперация на востоке Украины
    Народное ополчение Славянска сбило в четверг четвертый вертолет украинской армии за последние три дня, сообщил РИА Новости командир ополчения Игорь Стрелков.
    Ситуация возле Славянска
    Ополченцы Славянска подбили еще один вертолет
    13:13 04.06.2014
    523Восстановление Славянска
    Ополченцы Славянска заявляют об очередном подбитом вертолете Ми-24 армии. По словам очевидцев, вертолет задымился и "жестко сел" в районе блокпоста.
    Вертолет Ми-8
    Опознаны тела 15 погибших в крушении вертолета Ми-8 под Мурманском
    21:58 03.06.2014
    69
    Пятнадцать погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области уже опознаны, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.
    Вертолет Ми-8
    Спасатели нашли второй "черный ящик" разбившегося под Мурманском Ми-8
    17:55 03.06.2014
    53
    Спасатели обнаружили второй "черный ящик" разбившегося под Мурманском вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
    Вертолеты Ми-24
    Ополченцы Славянска сбили вертолет Ми-24 в ходе боя в Семеновке
    11:36 03.06.2014
    6263Восстановление Славянска
    Ополченцы Славянска в ходе боя в Семеновке сбили вертолет Ми-24, сообщили РИА Новости в штабе ополченцев.
    Вертолет Ми-8
    Тела еще двух погибших найдены на месте крушения Ми-8 под Мурманском
    19:18 01.06.2014
    399
    Тела еще двух погибших обнаружены на месте крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области, всего найдено семь тел, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    Вертолет Ми-8
    Власти: члены правительства Мурманской области были на борту Ми-8
    18:03 01.06.2014
    12
    На борту рухнувшего под Мурманском в воскресенье Ми-8 находились члены правительства области, заявила журналистам врио губернатора области Марина Ковтун.
    Вертолет МИ-8
    На месте крушения Ми-8 в Мурманской области найдены тела пяти погибших
    15:46 01.06.2014
    9
    Тела пяти погибших обнаружены на месте крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
    Вертолет Ми-8
    Водолазы ищут в озере в Мурманской области разбившийся Ми-8
    13:08 01.06.2014
    13
    Вертолет Ми-8, упавший в ночь на воскресенье в озеро в Мурманской области, находится на глубине 3-4 метров, водолазы приступили к работам, сообщает Северо-Западный региональный центр МЧС РФ.
    Вертолет МИ-8
    МЧС РФ: спасатели обнаружили пропавший в Мурманской области Ми-8
    11:16 01.06.2014
    14
    Пропавший в Терском районе Мурманской области вертолет Ми-8 обнаружен в озере, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
    Вертолет Ми-8
    Авария с вертолетом Ми-8 произошла в Мурманской области - МЧС РФ
    09:37 01.06.2014
    50
    Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту пропал утром в воскресенье в Мурманской области, два человека госпитализированы, судьба остальных остается неясной, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    Игорь Стрелков
    Стрелков пообещал наградить ополченцев Славянска, сбивших вертолет
    19:19 29.05.2014
    80Восстановление Славянска
    Командир "народного ополчения" Славянска Игорь Стрелков пообещал представить своих подчиненных, сбивших сегодня вертолет, к "учреждаемому Георгиевскому кресту "ДНР", сообщил сам Стрелков в своем блоге.
    Демонстрационно-тактические учения ВВС Украины
    Среди 12 погибших при падении вертолета - генерал, уточнила Нацгвардия
    15:01 29.05.2014
    51Спецоперация на востоке Украины
    Нацгвардия Украины уточнила, что при падении вертолета Ми-8 под Славянском погибли 12, а не 14 человек.
    Александр Турчинов
    Турчинов: 14 военных погибли при падении сбитого вертолета на Востоке
    13:43 29.05.2014
    4871Спецоперация на востоке Украины
    Спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил в четверг, что в результате падения сбитого во время боев на востоке страны вертолета погибли 14 военных, в том числе генерал.
    Ситуация возле Славянска
    Очевидцы: второй за день военный вертолет сбит под Славянском
    12:56 29.05.2014
    144Восстановление Славянска
    Ополченцам в ходе боя под украинским Славянском удалось подбить второй за день вертолет.
    Ситуация возле Славянска
    Украинский военный вертолет сбит под Славянском - очевидцы
    12:47 29.05.2014
    59Восстановление Славянска
    Бой между украинскими силовиками и ополченцами идет под городом Славянском Донецкой области, сбит военный вертолет, сообщили в четверг РИА Новости очевидцы.
    Крушение самолета. Архивное фото
    Военнослужащий НАТО погиб при крушении вертолета в Афганистане - СМИ
    08:38 29.05.2014
    45
    Вертолет Международных сил содействия безопасности в Афганистане потерпел крушение на юге страны, погиб военнослужащий НАТО, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей ISAF.
    Ситуация в аэропорту Донецка
    ВСУ опровергли информацию о подбитом в аэропорту Донецка вертолете
    15:39 26.05.2014
    23Спецоперация на востоке Украины
    Пресс-офицер вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Дмитрашковский заявил сайту города Донецка "62", что информация о сбитом вертолете не соответствует действительности.
    Бойцы ДНР взяли под контроль Международный аэропорт Донецка
    В аэропорту Донецка идет бой, сбит вертолет - СМИ
    14:52 26.05.2014
    38Спецоперация на востоке Украины
    В Донецком аэропорту, где силовики ведут бой, сбит вертолет, сообщает в понедельник сайт города Донецка "62".
    Вертолет Ка-27. Архивное фото
    Латвия заявляет, что в ее экономической зоне зафиксирован вертолет РФ
    08:14 15.05.2014
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    Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что патрульные самолеты НАТО в среду зафиксировали в латвийской экономической зоне над Балтийским морем российский противолодочный вертолет Ka-27.
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