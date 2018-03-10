Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту пропал утром в воскресенье в Мурманской области, два человека госпитализированы, судьба остальных остается неясной, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Командир "народного ополчения" Славянска Игорь Стрелков пообещал представить своих подчиненных, сбивших сегодня вертолет, к "учреждаемому Георгиевскому кресту "ДНР", сообщил сам Стрелков в своем блоге.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".