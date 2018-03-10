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Испанская инфанта Кристина, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о финансовых махинациях и налоговых преступлениях через компанию Aizoon, заявила, что ни у нее, ни у ее супруга ранее не было никаких банковских счетов в оффшорных зонах.