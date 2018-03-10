Испанская инфанта Кристина, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о финансовых махинациях и налоговых преступлениях через компанию Aizoon, заявила, что ни у нее, ни у ее супруга ранее не было никаких банковских счетов в оффшорных зонах.
Если говорить о сестре короля, прокурор выступает за приостановку дела в отношении женщины, так как базовым аргументом стороны обвинения стало то, что Кристина, возможно, была осведомлена о незаконных действиях своего мужа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".