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    Уго Льорис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Вратарь сборной Франции Уго Льорис
    Дешам является главным архитектором успеха сборной Франции - Льорис
    13:27 09.07.2016
    104EURO-2016: победа Португалии
    По словам голкипера сборной Франции Уго Льориса, тренер является архитектором успеха команды на чемпионате Европы, он создал эту команду за четыре года.
    Вратарь сборной Франции Уго Льорис. Архивное фото
    Плохое состояние полей на EURO-2016 вызывает удивление - Льорис
    03:57 19.06.2016
    234EURO-2016: победа Португалии
    По словам капитана французской сборной Уго Льориса, футболисты должны приспосабливаться к любым условиям. Несмотря на не самое лучшее поле французская сборная постарается "показать хорошее шоу и взять три очка".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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