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    Жиль де Кершов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги Украины и Европейского Союза
    Граждане Евросоюза есть с обеих сторон конфликта в Украине - координатор ЕС
    23:11 15.06.2015
    366Обстрелы на Донбассе
    Как заявил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль Де Кершов,есть определенное число граждан Евросоюза, присоединяющихся к какой-либо из сторон конфликта в Украине.
    Флаг ЕС
    ЕС направит атташе по безопасности в делегации в восьми странах
    03:35 31.03.2015
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    Было решено командировать атташе по внутренней безопасности во все делегации, по крайней мере, в восемь из них. Как сообщил координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов, размещение планируется уже к лету.
    Спецоперация полиции под Парижем
    В ЕС есть риск новых террористических атак - чиновник
    17:08 13.01.2015
    47Франция: террор нарастает
    Чиновник также добавил, что "тюрьмы являются инкубатором массовой радикализации".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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