Было решено командировать атташе по внутренней безопасности во все делегации, по крайней мере, в восемь из них. Как сообщил координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов, размещение планируется уже к лету.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".