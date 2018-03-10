наверх
10.03.201819:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Владимир Титов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Здание МИД РФ
    В МИД РФ прокомментировали включение замминистра в "список Савченко"
    03:16 28.08.2015
    246Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    В четверг стало известно, что первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов стал фигурантом возбужденного в Украине дела о незаконном лишении свободы Надежды Савченко.
    Польский флаг
    Польша не готова к контактам с РФ на высоком уровне - замминистра
    23:58 23.02.2015
    228
    В МИД РФ заявили, что попросили польскую сторону о конструктивности в рамках отношений России с Европейским союзом и НАТО, "так как не всегда поступают сигналы, которые свидетельствуют о доброжелательной позиции".
    МИД РФ
    МИД РФ: подготовка заседания новой группы по Украине согласовывается
    18:07 18.11.2014
    117Минские переговоры о мире
    Точной даты проведения заседания контактной группы пока нет, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Титов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги