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    Владимир Рябошлык

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гривны
    Возвращение капиталов Януковича поможет стабилизировать курс - Рябошлык
    06:36 16.02.2017
    364Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель министра экономики Владимир Рябошлык заявил, что для стабилизации курса нацвалюты нужно политические решение.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Эксперт о копейках от МВФ и устоявшемся режиме прозябания
    19:07 19.07.2016
    1984Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Экс-заместитель министра экономики Украины Владимир Рябошлык в эфире "ГС" заявил, что сегодняшняя власть совершенно не заинтересована в реальных реформах, а Запад тянет нас за уши как отстающего ученика уже 25 лет.
    Эка Згуладзе. Архивное фото
    Рябошлык: иностранцы во власти – часть технологии манипулирования толпой
    10:26 12.05.2016
    316Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Экс-заместитель министра экономики Украины Владимир Рябошлык считает, что иностранные эксперты во власти избегают главного: в каждой реформе есть незаинтересованные в изменениях финансовые группы, которые осуществляют сопротивление.
    Конверты. Архивное фото
    Дыру в Пенсионном фонде образовали зарплаты в конвертах — эксперт
    11:06 02.04.2015
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    Дыра в бюджете Пенсионного фонда Украины — 80 миллиардов гривен. Впрочем, на 30% дефицит можно профинансировать из госбюджета, сообщают в ведомстве.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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