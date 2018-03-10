Экс-заместитель министра экономики Украины Владимир Рябошлык в эфире "ГС" заявил, что сегодняшняя власть совершенно не заинтересована в реальных реформах, а Запад тянет нас за уши как отстающего ученика уже 25 лет.
Экс-заместитель министра экономики Украины Владимир Рябошлык считает, что иностранные эксперты во власти избегают главного: в каждой реформе есть незаинтересованные в изменениях финансовые группы, которые осуществляют сопротивление.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".